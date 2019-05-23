Bu yöntemler resmen hırsız savar!

Hırsızlık ne yazık ki hayatımızın bir gerçeği. Peki pahalı güvenlik alarm sistemleri alamamıza rağmen evlerimizi hırsızlardan korumak için bir şansımız var mı? Evinizi korumanıza ve hatta hırsızların mülkünüze girmesini engellemenize yardımcı olacak basit ama etkili ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

12.Yabancılar evdeyken değerli eşyalarını saklayın.

Evinize bir tamirci yada herhangi birini çağırdığınızda, ya da evde olmadığınız zamanlarda ortalık yerde değerli eşyalarınızı bırakmayınız. Hiç ummadığınız kişiler bile ortalık yerde duran küpe, bileklik, saat gibi değerli eşyalarınızı çalıp gidebilir.

11. Bir hırsızın telefonunuzun çaldığını duymasına izin vermeyin.

Ev telefonunuz siz evde yokken bir hırsız tarafından çalabilir. Bu durumda sizin evde olup olmadığınızı kestirmesi daha kolay olur. Bu nedenle siz evde yokken telefonunuzun sesini kapatın.

10. Güvenilir bir kilit takın.

Kapı kilitlerinizi güvenilir kilitlerle değiştirmeniz güvenliğiniz için çok fawydalı olur.

9. Pencerelerinizi koruyun.

Kapılara ek olarak pencerelerinize de kilit taktırıp koruma altına alabilirsiniz.

8. Mülkünüzü çevreleyen bölgeye dikkat edin.

Bahçenizin ya da evinizin çevresi temiz olursa bu hayat belirtisi göstergesidir.