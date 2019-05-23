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Bu yöntemler resmen hırsız savar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 23.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Siz hırsızlardan değil hırsızlar artık sizden korksun! Siz uzaktayken evinizi bu yöntemlerle tehlikelerden koruyabilirsiniz. İşte o fikirler...

Bu yöntemler resmen hırsız savar!

Hırsızlık ne yazık ki hayatımızın bir gerçeği. Peki pahalı güvenlik alarm sistemleri alamamıza rağmen evlerimizi hırsızlardan korumak için bir şansımız var mı? Evinizi korumanıza ve hatta hırsızların mülkünüze girmesini engellemenize yardımcı olacak basit ama etkili ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

12.Yabancılar evdeyken değerli eşyalarını saklayın.

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Evinize bir tamirci yada herhangi birini çağırdığınızda, ya da evde olmadığınız zamanlarda ortalık yerde değerli eşyalarınızı bırakmayınız. Hiç ummadığınız kişiler bile ortalık yerde duran küpe, bileklik, saat gibi değerli eşyalarınızı çalıp gidebilir.

11. Bir hırsızın telefonunuzun çaldığını duymasına izin vermeyin.

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Ev telefonunuz siz evde yokken bir hırsız tarafından çalabilir. Bu durumda sizin evde olup olmadığınızı kestirmesi daha kolay olur. Bu nedenle siz evde yokken telefonunuzun sesini kapatın.

10. Güvenilir bir kilit takın.

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Kapı kilitlerinizi güvenilir kilitlerle değiştirmeniz güvenliğiniz için çok fawydalı olur.

9. Pencerelerinizi koruyun.

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Kapılara ek olarak pencerelerinize de kilit taktırıp koruma altına alabilirsiniz.

8. Mülkünüzü çevreleyen bölgeye dikkat edin.

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Bahçenizin ya da evinizin çevresi temiz olursa bu hayat belirtisi göstergesidir.

7. Hırsızların kendilerine karşı korkularını kullanın.

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Hırsızlar yakalanmaktan ve hırsız alarmlarından korkuyor. Evinizin girişine “Korunan ev” yazan bir işaret koymanızı öneririz. Bu numara hırsızları içeri girmeden önce iki kez düşündürecek.

6. Pahalı ürünlerin kutularını parçalayarak atın.

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Yeni bir TV veya buzdolabından bir kutu atıyorsanız, yeni öğenizi çalabilecek potansiyel hırsızları çekmeniz olasıdır. Sorunları önlemek için, davetsiz misafirleri çekmeyecek şekilde atmadan önce kutuyu parçalara ayırın.

5. Evde birileri varmış gibi görünün.

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Evden ayrıldığını hayal et. Zaten sokakta bulunuyorsunuz ve birdenbire garip bir insanı fark ediyorsunuz. İçeri girebilmek için uzaklara gitmenizi bekliyor olabilir. Utangaç olmayın: arkanızı dönün ve sanki biri evdeymiş gibi elinizi sallayın.

4. Kilitlerinizi kontrol edin.

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Kilidin üzerinde çizikler olduğunu fark edersen, hırsızların kapıyı açmaya çalıştığı anlamına gelir. Kapıyı açıp evinize girmeden önce, kilidinizi kontrol edin; böylece acil bir durumda hızlı bir şekilde tepki verme şansınız olur.

3. Güneş ışığını içeri alın.

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Pencereler birkaç gün üst üste perdelenmişse, kimsenin evde olmadığını gösterebilir: Güneş ışığı olmadan yaşamayı seven çok fazla insan yoktur. Bu nedenle mülkünüzden ayrılırken, evde olduğunuzu gösterecek bir yanılsama yaratmak için pencerelerinizi tamamen kapatmadığınızdan emin olun.

2. Çit ve pencerelerin önüne aşındırıcı yaprakları olan bitkileri yerleştirin.

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Alışılmış bir çiti bir bariyere dönüştürmek için, aşındırıcı yaprakları olan bir şey dikin: bir köpek gülü veya bir dut ağacı bitkisi gibi. Ayrıca pencerelerinizin altına gül de ekleyebilirsiniz. Tüm bu şeyler hırsızların görevini gerçekten zorlu hale getirecek.

1. Telefonla herhangi bir bilgi iletmeyin.

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Sizi arayan ve çalışma yeriniz ve saatleriniz veya sizinle yaşayan insanlar hakkında sorular soran garip ortak hizmet şirketlerine dikkat etmelisiniz. Hırsızların mülkün tarihçesini bulmak için kullandıkları yöntemlerden biri ve içeri girmek için en uygun zaman.

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