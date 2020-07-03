Bu yöntemlerle giysiler hep ilk günkü kadar parlak olacak! Karabiber ve kabartma tozu...

Güzel ve çarpıcı bir görünüm elde etmenin en etkili yolu, elbette ki giysilerdir. Dış görünüşümüzü etkileyen kıyafetlerin de nasıl göründüğü oldukça önemlidir. Siyah renklerin solması, renkli giysilerin cazibesini kaybetmesi görsel olarak pek hoş durmaz. Herkes mağaza vitrininde veya internet sitesinde beğenerek alınan giysilerin ilk günkü canlılığını korumasını ister. Ancak, zamanla solan renkler, eski bir görünüme yol açar. Elbette, son derece can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmanın tek yolu yeni giysiler almak değildir. Kıyafetlerinizi çöpe atmadan önce yazımızı okuyun ve bir kez daha düşünün. Giysilerinizin rengini kaybetmemesi ve canlılık kazanması için size birkaç önerimiz var!

KOT VE PANTOLON RENKLERİ İÇİN TUZLU SU

Üzerinize tam olan şahane bir pantolon aldınız ancak zamanla rengi solmaya mı başladı? Pantolonunuzun rengini koruyabilmek için yapmanız gereken şey çok basit. Yeni aldığınız kot ve pantolonları giymeden önce tuzlu soğuk su içerisinde 12 saat kadar bekletin. Beklettiğiniz pantolonu önerilen ısı ve yöntemlerle yıkadıktan sonra dilediğiniz şekilde giyebilirsiniz. Tuzlu su pantolonlarınızın güneş ışınlarından korunmasını sağlayacaktır.