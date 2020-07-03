Bu yöntemlerle giysiler hep ilk günkü kadar parlak olacak! Karabiber ve kabartma tozu...

Güzel ve çarpıcı bir görünüm elde etmenin en etkili yolu, elbette ki giysilerdir. Dış görünüşümüzü etkileyen kıyafetlerin de nasıl göründüğü oldukça önemlidir. Siyah renklerin solması, renkli giysilerin cazibesini kaybetmesi görsel olarak pek hoş durmaz. Herkes mağaza vitrininde veya internet sitesinde beğenerek alınan giysilerin ilk günkü canlılığını korumasını ister. Ancak, zamanla solan renkler, eski bir görünüme yol açar. Elbette, son derece can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmanın tek yolu yeni giysiler almak değildir. Kıyafetlerinizi çöpe atmadan önce yazımızı okuyun ve bir kez daha düşünün. Giysilerinizin rengini kaybetmemesi ve canlılık kazanması için size birkaç önerimiz var!
Üzerinize tam olan şahane bir pantolon aldınız ancak zamanla rengi solmaya mı başladı? Pantolonunuzun rengini koruyabilmek için yapmanız gereken şey çok basit. Yeni aldığınız kot ve pantolonları giymeden önce tuzlu soğuk su içerisinde 12 saat kadar bekletin. Beklettiğiniz pantolonu önerilen ısı ve yöntemlerle yıkadıktan sonra dilediğiniz şekilde giyebilirsiniz. Tuzlu su pantolonlarınızın güneş ışınlarından korunmasını sağlayacaktır.
Bu yöntemde giysilerinizin rengini korumak için tek ihtiyacınız olan su ve sirke. Geniş bir kova içerisine soğuk su doldurarak içerisine üç yemek kaşığı sirke ilave edin. Kıyafetlerinizi soğuk suyun içinde 15 dakika kadar bekletin, ardından soğuk su ile durulayın. Kıyafetlerinizi giymeden önce yıkama talimatlarına uygun biçimde yıkayın.
Renkli giysilerinizi çamaşır makinesinde yıkarken renk vermemesini istiyorsanız elinizde kabartma tozu olması yeterlidir. Giysilerinizi makineye atarken üzerine yarım fincan kabartma tozu ekleyerek canlı renklere sahip olabilirsiniz.
Siyah giysi ve pantolonlarınızın renginin solmaması için karabiber kullanabilirsiniz. Tıpkı kabartma tozunda olduğu gibi, giysilerinizin üzerine iki çay kaşığı öğütülmüş karabiber atmalısınız. Bu yöntem, siyah cilalama işlemi yapmanıza yardımcı olacaktır.
Yeni aldığınız giysileri makinede direkt yıkamadan önce amonyaklı suyla fırçalamanız gerekir. Fırçaladığınız giysileri 30 dakika kadar beklettikten sonra makinede yıkayabilirsiniz.
Rengi solan ve eskiyen kıyafetlerinizi atmaya bir türlü kıyamadığınız için tüm yöntemleri denediniz ancak bir türlü etkili sonuç alamıyorsanız kumaş boyalarını deneyebilirsiniz. Bir çay bardağı su içine bir miktar tuz ve kumaş boyası katın. Deterjan gözüne koyduğunuz karışımla giysilerinizi yıkayın. Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz boyalar giysilerinizi yeni gibi yapacaktır.
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