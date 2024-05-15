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Bu yüzden Acun Ilıcalı sinir krizi bile geçirdi! Survivor'da SMS oylaması neden kalktı? İddialı iki yarışmacının ismi verildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 07:59
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmada bu sene SMS oylamasının olmaması krizlerin artmasına neden oldu. Acun Ilıcalı bu yüzden sinir krizi bile geçirdi. Ilıcalı, bu uygulamayı kimlerin istediğini ilk kez açıkladı…

Bu yüzden Acun Ilıcalı sinir krizi bile geçirdi! Survivor'da SMS oylaması neden kalktı? İddialı iki yarışmacının ismi verildi

Survivor All Star'da bu sene, son yılların en kaoslu ve en tartışmalı sezonu yaşanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de tabii ki SMS oylamasının olmaması. İzleyicilerden SMS beklentisi olmayan yarışmacılar daha fazla gerginlik çıkarmaya başladılar ve tansiyon giderek arttı.

acun kapak

İKİ İSİM VERİLDİ

Acun Ilıcalı'nın defalarca sinir krizi geçirmesine sebep olan bu uygulamayı kimlerin istediği de ortaya çıktı.

batuhan nagihan

Ilıcalı, "SMS sisteminden en çok şikayet eden 2 isim vardı." diyerek Batuhan ve Nagihan'ın isimlerini söyledi.

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survivor Acun Ilıcalı istedi
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