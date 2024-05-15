Bu yüzden Acun Ilıcalı sinir krizi bile geçirdi! Survivor'da SMS oylaması neden kalktı? İddialı iki yarışmacının ismi verildi

Survivor All Star'da bu sene, son yılların en kaoslu ve en tartışmalı sezonu yaşanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de tabii ki SMS oylamasının olmaması. İzleyicilerden SMS beklentisi olmayan yarışmacılar daha fazla gerginlik çıkarmaya başladılar ve tansiyon giderek arttı.

İKİ İSİM VERİLDİ

Acun Ilıcalı'nın defalarca sinir krizi geçirmesine sebep olan bu uygulamayı kimlerin istediği de ortaya çıktı.

Ilıcalı, "SMS sisteminden en çok şikayet eden 2 isim vardı." diyerek Batuhan ve Nagihan'ın isimlerini söyledi.