Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Gülün Adı - Umberto Eco The Name of the Rose - 1986

Aşk ve Gurur - Jane Austen Pride & Prejudice - 2005

Hababam Sınıfı - Rıfat Ilgaz Hababam Sınıfı - 1975

Marslı - Andy Weir The Martian - 2015

Piyanist - Wladyslaw Szpilman The Pianist - 2002

Anna Karenina - Lev Tolstoy Anna Karenina - 2012

Yeşil Yol - Stephen King The Green Mile - 1999

Çizgili Pijamalı Çocuk - John Boyne The Boy in the Striped Pyjamas - 2008

Anayurt Oteli - Yusuf Atılgan Anayurt Oteli - 1987

Kuzuların Sessizliği - Thomas Harris The Silence of the Lambs - 1991

Baba - Mario Puzo The Godfather - 1972-1990

Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings - 2001-2003

Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck Of Mice and Men - 1992

Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini The Kite Runner - 2007