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Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ablası çektiği videolarla ortalığı karıştırdı! Kardeşini tehdit ve tacizle suçladı... Ünlü oyuncudan olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 07:21
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Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Doruk' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Onur Seyit Yaran hakkında, öz ablası tarafından şoke eden iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun ablası kardeşini tehdit ve tacizle suçladı. Ünlü oyuncunun ablasının videoları büyük ses getirince açıklama da gecikmedi.

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın ablası çektiği videolarla ortalığı karıştırdı! Kardeşini tehdit ve tacizle suçladı... Ünlü oyuncudan olay sözler

Kardeşlerim dizisiyle tanınan oyuncu ve eski model Onur Seyit Yaran, en son Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı erken final yapan Yan Oda dizisinde rol almıştı.

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile adından söz ettiren ünlü isim bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Onur Seyit Yaran'ın ablası çektiği videolarla ortalığı karıştırdı.

Onur Seyit Yaran'ın öz ablası peş peşe paylaştığı videolarda kardeşinin kendisine, eşine ve anne babasına psikolojik taciz uyguladığını dile getirdi.

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'GÜNLERDİR TACİZE UĞRUYORUM...'

"Günlerdir kardeşim tarafından tacize uğruyorum" diyen abla, gözyaşları içinde "Senin doğmamış çocuğunu, kocanı… diyerek küfürler ediyor, silahlar gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor" açıklamasında bulundu.

Ardından, "Benim veya kocamın başına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır kamuoyuna sesleniyorum" diye bağıran abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" ifadelerini kullandı.

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ÖZÜR MESAJLARI PAYLAŞTI

Kan donduran bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birkaç saat önce gözyaşları içinde korkunç iddialarda bulunan ablanın hesabından bir anda özür mesajı paylaşıldı.

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Olayları çarpıtarak anlattığını söyleyen Onur Seyit Yaran'ın ablası yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için özür diledi.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Onur Seyit Yaran'dan da konuya dair açıklama gecikmedi. Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü belirten Yaran, söylenenlerin doğru olmadığını ima etti ve kendisine dair hukuksal bir süreç başlatmayacağını söyledi.

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