ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! 15 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alışveriş severlerin merakla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yine dopdolu! Broşürün 15 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında kamp ekipmanlarından beyaz eşyaya, nevresim takımlarından mobilyaya her ihtiyaca uygun pek çok ürün yer alıyor. Şok Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kamp sandalyeleri 249 TL!

Sizin için kamp kategorisinde seçtiklerimiz

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren kamp ekipmanlarını görmek için buraya tıklayın.

Sinbo Vantilatör 599 TL!

Sizin için vantilatör kategorisinde seçtiklerimiz

Mini, ev tipi ve daha pek çok modelde vantilatörler de avantajlı fiyatlarla burada!

Temel gıda ve hijyen ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

En sevilen filtre kahve çeşitleri indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Zeytinyağlarında indirim zamanı! Komili'den Sokol'a indirimli yağlar burada!

Çamaşır makinesinden buzdolabına beyaz eşyalarda avantajlı fiyatlar

Her evin ihtiyacı burada!

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Hayatınızı kolaylaştıracak ev yaşam ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mobilya alacaklar, bakmadan geçmeyin!

Yazın mangal keyfi bir başka!

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