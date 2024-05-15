HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! 15 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! 15 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.05.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Haftanın Fırsatları alışveriş severlerle buluştu. ŞOK'ta bu hafta neler var diye merak edenler için ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 15 Mayıs 2024 tarihli sayısını sizin için içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

ŞOK'a kamp ekipmanları geliyor! 15 Mayıs 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alışveriş severlerin merakla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yine dopdolu! Broşürün 15 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında kamp ekipmanlarından beyaz eşyaya, nevresim takımlarından mobilyaya her ihtiyaca uygun pek çok ürün yer alıyor. Şok Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kamp sandalyeleri 249 TL!

sok-kamp

Sizin için kamp kategorisinde seçtiklerimiz

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren kamp ekipmanlarını görmek için buraya tıklayın.

Sinbo Vantilatör 599 TL!

sok-evyasam

Sizin için vantilatör kategorisinde seçtiklerimiz

Mini, ev tipi ve daha pek çok modelde vantilatörler de avantajlı fiyatlarla burada!

Temel gıda ve hijyen ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın

sok-gıda

sokhijyen

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

En sevilen filtre kahve çeşitleri indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Zeytinyağlarında indirim zamanı! Komili'den Sokol'a indirimli yağlar burada!

Çamaşır makinesinden buzdolabına beyaz eşyalarda avantajlı fiyatlar

sok-beyazesya

Her evin ihtiyacı burada!

sok-evyasamnevresim

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Hayatınızı kolaylaştıracak ev yaşam ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mobilya alacaklar, bakmadan geçmeyin!

sok-mobilya

Yazın mangal keyfi bir başka!

sok-mangal

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok mağaza şok mağazalar şok mağazaları şok market aktüel şok market mağazalar
İş birliği İçerikleri
Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

"Böyle rahat bir sandalet yok!" En iyi modelleri sizin için seçtik

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Kitaplardan beyaz perdeye! Filme uyarlanan en iyi kitaplar

Hem bahar hem yaz aylarına yakışacak göz farı paletlerini seçtik

Hem bahar hem yaz aylarına yakışacak göz farı paletlerini seçtik

Yıpranan saçlarınıza özel bakım sunacak 10 etkili bakım ürünü

Yıpranan saçlarınıza özel bakım sunacak 10 etkili bakım ürünü

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Tümünü Gör
Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti indirime girdi

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti indirime girdi

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Dyson almak isteyenler buraya! Bütçe dostu alternatifleri seçtik

Günlük bakım ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

Günlük bakım ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak!

En renkli ve canlı görüntüler için Gigabyte marka en iyi monitörler

En renkli ve canlı görüntüler için Gigabyte marka en iyi monitörler

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Tümünü Gör
Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan modeli...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan modeli...

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan modeli...

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan modeli...

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.