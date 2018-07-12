YEMEK

Bu zamana kadar hata yaptık! Bakın aslında neresini yemek gerekiyormuş

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

Özellikle karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklayanlara gelsin bu haberimiz. Ayıklamak için o kadar zahmet çektiniz ama bir o kadar vitaminden de geri kaldınız... Bakalım karpuzun çekirdeğindeki o faydalar nelermiş.

Bu zamana kadar hata yaptık! Bakın aslında neresini yemek gerekiyormuş

Adeta ufacık tefecik içi dolu turşucuk diyebiliriz onun için. Kalori miktarının çok düşük olmasına rağmen vücudun ihtiyacı olan enerjiyi temin eder.

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Aynı zamanda lif ve protein bakımından çokca zengindir. Nasıl tüketebilirim diyorsanız; kurutarak çekirdek gibi çitleyebilirsiniz.

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Güçlü bir antioksidan kaynağı olan karpuz çekirdeklerini acıkmayı engeller. Sabahları yoğurdun içine biraz karıştırıp bu şekilde tüketebiliriz. Böylelikle bir sonraki öğünde daha kontrollü yemek yemiş olursunuz.

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Karpuz çekirdeğinde bulunan folik asit sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Bunun için karpuz çekirdeklerini kaynatıp içebilir hatta yeşilçayla beraber karışım yaparak tüketebilirsiniz.

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Magnezyum açısından zengin olan çekirdek, metabolizma dengesini korur. 4 gr. karpuz çekirdeğinde 21 mg. magnezyum bulunur. Magnezyum sadece metabolizmaya etki etmekle kalmaz aynı zamanda tansiyon, ve sinir sistemini de olumlu anlamda etkiler.

Karpuz çekirdeğinin Omega 6 içerdiğini biliyor muydunuz? Düzenli olarak tüketildiğinde kalp sağlığınızı korumuş olursunuz.

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Daha dün merak etmiştim şansa bak bugun haberini okuyorum
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