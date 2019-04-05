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Bu zamana kadar neden denemedim dedirtecek göz altı morlukları için 3 doğal kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Yüzlerce lira harcadığınız kremler hala bir işe yaramıyorsa göz altı morluklarını iyileştirecek en doğal ve en etkili yöntemleri sizin için açıklıyoruz!

Bu zamana kadar neden denemedim dedirtecek göz altı morlukları için 3 doğal kür

Göz altında meydana gelen morluk ve şişliklerle mücadele de yine doğal ürünler imdadımıza koşuyor. Üstelik bu malzemelerin hepsi ulaşılabilir ve ekonomik. Ne varsa doğada var diyoruz ve lafı uzatmadan kür tariflerine geçiyoruz.

Patates kürü

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Bir adet patates
rende ve makyaj pamuğu

Kabuklarını soyduğunuz patatesi rendeleyin. Ardından rendelenen patatesin suyunu sıkın. Çıkan suya makyaj pamuğunu batırın ve göz altınıza yerleştirin. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde bekleyin. İşlemi her sabah kalktığınızda tekrarlayın.

Kahve kürü

1/2 çay bardağı badem yağı
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

İki malzemeyi de homojen bir karışım haline getirene dek karıştırın. Ardından majyaj pamuğunu kahveli yağa batırıp göz altınıza yerleştirin. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra durulayın. İşlemi her gün uygulamalısınız.

Domates kürü

1/2 adet domates
1 yemek kaşığı limon suyu
rende

Domatesi rendeleyin ve limon suyu ile karıştırın. Hazırlanan karışımı makyaj pamuğu yardımıyla göz altınıza uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu kürü 2 günde bir uygulamaya özen gösterin.

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