Bu zeytin çorbası uzun süre tok tutup zayıflamanıza yardımcı olacak

Formunu korumak isteyenlere özel hazırlanan zeytin çorbası kilo kontrolü sağlıyor aynı zamanda sindirim sistemini düzene sokuyor. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenler kalem kağıtları hazırlasın, tarif geliyor!

Malzemeler

Göz kararı tam buğday unu

Bir kase karışık yeşil ve siyah zeytin

Bir adet soğan

2 diş sarımsak

150 gram mantar

Pul biber

Domates salçası

Hazırlanışı

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.

Mantarları 4 parçaya bölün

Küçük bir şekilde doğradığınız soğanı 2 dakika kadar kavurun.

Ardından salça hariç tüm malzemeleri ekleyerek yüksek ateşte 5 dakika kavurun.

Salçayı ilave edin. Tüm malzemeler salça ile harmanlandığında 5 bardak su ilave edin.

Yarım saat kadar kaynatın. Afiyet olsun...



