Bu zeytin çorbası uzun süre tok tutup zayıflamanıza yardımcı olacak

Formunu korumak isteyenlere özel hazırlanan zeytin çorbası kilo kontrolü sağlıyor aynı zamanda sindirim sistemini düzene sokuyor. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenler kalem kağıtları hazırlasın, tarif geliyor!
Göz kararı tam buğday unu
Bir kase karışık yeşil ve siyah zeytin
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
150 gram mantar
Pul biber
Domates salçası
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.
Mantarları 4 parçaya bölün
Küçük bir şekilde doğradığınız soğanı 2 dakika kadar kavurun.
Ardından salça hariç tüm malzemeleri ekleyerek yüksek ateşte 5 dakika kavurun.
Salçayı ilave edin. Tüm malzemeler salça ile harmanlandığında 5 bardak su ilave edin.
Yarım saat kadar kaynatın. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum