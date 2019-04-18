YEMEK

Bu zeytin çorbası uzun süre tok tutup zayıflamanıza yardımcı olacak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Doyurucu etkisi ve faydaları nedeniyle beslenme uzmanları tarafından sıklıkla yenmesi tavsiye edilen zeytinden diyet yapanlara özel son derece etkili bir çorba tarifi vereceğiz.

Bu zeytin çorbası uzun süre tok tutup zayıflamanıza yardımcı olacak

Formunu korumak isteyenlere özel hazırlanan zeytin çorbası kilo kontrolü sağlıyor aynı zamanda sindirim sistemini düzene sokuyor. Bir taşla iki kuş vurmak isteyenler kalem kağıtları hazırlasın, tarif geliyor!

Malzemeler

Göz kararı tam buğday unu
Bir kase karışık yeşil ve siyah zeytin
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
150 gram mantar
Pul biber
Domates salçası

Hazırlanışı

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.
Mantarları 4 parçaya bölün
Küçük bir şekilde doğradığınız soğanı 2 dakika kadar kavurun.
Ardından salça hariç tüm malzemeleri ekleyerek yüksek ateşte 5 dakika kavurun.
Salçayı ilave edin. Tüm malzemeler salça ile harmanlandığında 5 bardak su ilave edin.
Yarım saat kadar kaynatın. Afiyet olsun...

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