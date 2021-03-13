Buccaneers Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonu Tampa Bay Buccaneers, oyun kurucusu Tom Brady'nin sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Buccaneers, Brady'yi kadrosuna kattığı 2020 sezonunda, 18 yıl sonra ilk, tarihinin 2. Super Bowl zaferini elde etmişti. Brady ise kariyerindeki 7. Super Bowl maçını kazanmış ve kendisine ait rekoru geliştirmişti.

Super Bowl'un en değerli oyuncusu ödülüne 5 kez layık görülen Brady, bu alandaki rekoru da elinde tutuyor. 2021 NFL sezonu, 9 Eylül'de başlayacak.

KAYNAK: AA

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