Buerger nedir? Sigara buerger hastalığını nasıl etkiler? Buerger genç yaşta uzuv kaybına neden oluyor

Daha çok erkeklerde görmeye alışık olduğumuz bu hastalık son yıllarda genç kızlarda da görülmeye başlandı. Uzmanlar bu hastalıktan korunmak için ise mutlaka sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak gerektiğine vurgu yapıyor.

Buerger hastalığı ile ilgili bilgi paylaşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan ciddi bir rahatsızlıktır. Damarlar iltihaplı bir pıhtı ile tıkanır ve parmaklara giden kan akımı azalır. Halk diliyle Budama Hastalığı dediğimiz bu damar sorunu, sigara hayatınızda var olduğu sürece devam eder. Zamanla parmakları, elleri, ayakları, bacakları etkisi altına alır ve iyileşmeyen yaralar oluşur. Enfeksiyona bağlı bu derin yaralar eğer sigara bırakılmazsa zamanla kangrene dönüşür ve uzuv kaybına neden olur. Hastaların dörtte birinden fazlasında ise ayak ya da bacaklar kesilme aşamasına gelir. Ağacın dallarını budar gibi el ve ayaklardaki uzuvlar tek tek budanmaya başlar." dedi.