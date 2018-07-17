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Buffon ayrıldı Volkan Demirel dünyada 2. sıraya yükseldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Dünya'nın en demirbaş kalecileri arasında 2. sıraya yükseldi.

Buffon ayrıldı Volkan Demirel dünyada 2. sıraya yükseldi

Fenerbahçe, 36 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel ile sözleşme yeniledi. 2002-2003 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, Dünyada tüm birinci ligler seviyesinde en uzun süre bir takımın kalesini koruyan 2. kaleci oldu.

40 yaşındaki Gianluigi Buffon'un Juventus'tan PSG'ye transferinin ardından Volkan bu listede 2. sıraya yükseldi.

VOLKAN DEMİREL 2. SIRADA

En uzun süre bir takımda kalan kaleci, Meksika'da Pumas takımında oynayan 37 yaşındaki eldiven Alejandro Palacios olurken onu Volkan Demirel takip etti.

Volkan Demirel 15 yıl 11 aydır Fenerbahçe forması giyerken, Palacios ise 16 yıl 6 aydır Pumas'ta. Buna karşın Palacios geçen sezon Pumas'tan San Luis'e kiralanmıştı. Eğer kiralanmaları da liste dışına bırakacak olursak, Volkan Demirel, Dünyada en uzun süre bir takımın formasını giyen kaleci durumuna gelebilir.

  1. sırada ise CSKA'nın 32 yaşındaki kalecisi Igor Akınfeev bulunuyor. Genç yaşlarında büyük potansiyel vaat eden ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olacağı konuşulan Akınfeev, devamında beklenen gelişimi gösterememiş ve uzun yıllar CSKA Moskova'da kalmıştı. (FUTBOL ARENA)
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Fenerbahçe volkan demirel Spor Toto Süper Lig

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