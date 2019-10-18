Buğday salatası tarifi, buğday salatası kalori oranı

BUĞDAY SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Bir su bardağı buğday
1/2 demet kıyılmış maydanoz
5 adet çeri domates
Bir çay bardağı haşlanmış mısır
Bir yemek kaşığı kapari
Bir çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Limon suyu
YAPILIŞI
İlk olarak buğdayı haşlayın ve süzün.
Çeri domateslerini dörde bölün.
Ardından buğdayı, mısırı, kaparileri, maydanozu derin bir kabın içine alın ve karıştırın.
Üzerine limon suyunu, zeytinyağını ve tuzunu da ilave ettikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
BUĞDAY SALATASI KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu ortalama 125 kaloridir. Diyete gayet uygun bir yiyecektir. Öğle yemeklerinizi buğday salata ile gerçekleştirebilirsiniz.
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