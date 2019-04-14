Bugün: Antalya! Doldu, taştı

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve halk plajlara akın etti.
İlçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenlerin bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın yarın yerini yağışlı bir havaya bırakacağını belirtti.
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