Mynet Trend

Bugün: Antalya! Doldu, taştı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen tatilciler ve halk plajlara akın etti.

Bugün: Antalya! Doldu, taştı

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve halk plajlara akın etti.

aaa

İlçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenlerin bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın yarın yerini yağışlı bir havaya bırakacağını belirtti.

antt

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen dolduTuristler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu
Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kuru bahane etti'Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kuru bahane etti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya plaj

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında değişiklik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında değişiklik

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Lisenin deposunda bulundu!

Lisenin deposunda bulundu!

Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi...

Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kur yükselişini bahane etti'

Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kuru bahane etti'

Gören şaşıp kalıyor! Bu kafede çekirdeği yere atmak serbest

Gören şaşıp kalıyor! Bu kafede çekirdeği yere atmak serbest

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Keçiyle 'ekmek kavgası' sosyal medyayı sallamıştı, yeni videosunu paylaştı

Sosyal medyayı sallamıştı, yeni videosu ortaya çıktı

Game of Thrones'ta Demir Taht'a kim oturacak? İşte algoritmanın verdiği yanıt

Game of Thrones'ta Demir Taht'a kim oturacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.