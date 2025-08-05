Bugün görüşme gerçekleştiriliyor! Fatih Terim geri döndü... Yeni adresini böyle duyurdular

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılıktan sonra Panathinaikos ve Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe devam etme kararı aldı. Al Shabab'da 1 sezon çalışan Fatih Terim’e ‘Halil İbrahim’ türküsü ile veda edilmişti.

Söz konusu paylaşımda ise "Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın!" ifadeleri kullanılmıştı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Transfermarkt'ın haberine göre; 71 yaşındaki çalıştırıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım çalıştıracak. Habere göre Terim, bugün görüşme için Dubai'ye gidecek.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, son olarak çalıştırdığı Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 71 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.