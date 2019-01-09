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Bugün gözaltına alınmışlardı... Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael: Biz hiç kimseyi gömmedik!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 09.01.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bugün Müge Anlı'nın canlı yayını esnasında gözaltına alınan ve sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael hastane çıkışında , 'Biz hiç kimseyi gömmedik' dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı. Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi. (DHA)

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'Biz kimseyi gömmedik!'

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı.
Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi. (DHA)
İşte gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'in sağlık kontrolüne getirildiği anda yaşananlar...
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