Bugün hangi maçlar var? 01 Kasım Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Göztepe-Gençlerbirliği

01 Kasım 2025 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig kapsamında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00'de başlayacak. Göztepe, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 4 galibiyet aldı. Ayrıca, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla toplam 16 puan topladı.

Gençlerbirliği ise 15. sırada bulunuyor. Takımın performansı son zamanlarda pek iyi değil. 10 maçta 2 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra, 6 mağlubiyeti bulunuyor. Topladığı puan ise sadece 8. Maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da bu maçtan galibiyet bekliyor.

Galatasaray-Trabzonspor

01 Kasım 2025 tarihinde saat 20:00'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Galatasaray, ligdeki liderliğini sürdürüyor. Rakip Trabzonspor ise ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik ile 28 puan topladı. Trabzonspor ise 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu performansla 23 puanda bulunuyor.

Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlar vadedecek. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Herkesin bu karşılaşmayı izlenmesi bekleniyor. Ligdeki rekabet, her maçı daha özel kılıyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer

Trendyol 1. Lig’de önemli bir maç gerçekleşecek. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek. Maç tarihi 01 Kasım 2025. Başlama saati 13:30 olacak. Ev sahibi ekip Ankara Keçiörengücü, 15. sırada yer alıyor. Konuk takım Sarıyer ise 17. sırada bulunuyor. Maç, iki takım açısından kritik bir öneme sahip. TRT Spor ve beIN Sports 2, bu karşılaşmayı yayınlayacak. İzleyiciler, maçı heyecanla takip edecek. Her iki ekip de galibiyet için mücadele verecek.

Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor

01 Kasım 2025 tarihinde, saat 16:00’da Trendyol 1. Lig kapsamında bir maç gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Eminevim Ümraniyespor, ligde 18. sıradadır. Bu maçta yalnızca 8 puanla mücadele edecekler. Rakipleri Özbelsan Sivasspor ise 11. sırada yer alıyor. Onların 14 puanı bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecekler.

Serik Spor-Adana Demirspor

01 Kasım 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Serik Spor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Serik Spor, ligde 14. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 20. sırada bulunuyor. Bu mücadele önemli bir mücadele olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçı ekran başında takip edebilecek. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Sonuçlar, ligdeki konumlarını etkileyebilir.

Fulham-Wolverhampton

01 Kasım 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde heyecan verici bir karşılaşma gerçekleşecek. Fulham, Wolverhampton ile mücadele edecek. Maç saat 18:00'de başlayacak. Bu karşılaşmada Fulham, ligde 17. sırada yer alıyor. Wolverhampton ise son sırada, yani 20. pozisyonda bulunuyor. Maçın yayın kanalları TOD ve beIN Connect olarak belirlendi. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor.

Brighton & Hove Albion-Leeds United

01 Kasım 2025 tarihi önemli bir maçı barındırıyor. Brighton & Hove Albion, Leeds United ile karşılaşacak. Maçın saati 18:00. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nin bir parçası. İki takım da ligdeki pozisyonlarıyla dikkat çekiyor. Brighton, 13. sırada yer alıyor. Leeds United ise 15. sırada bulunuyor. Maçın yayıncıları arasında TOD ve beIN Connect yer alıyor. Maç heyecan dolu geçebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmada neler olacağını merakla bekliyor.

Crystal Palace-Brentford

01 Kasım 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Crystal Palace, saat 18:00'de Brentford'u ağırlayacak. Her iki takım da ligde 10. ve 11. sıralarda yer alıyor. Ayrıca, puanları eşit durumda. İki takımın da 13 puanı bulunuyor. Bu maç, taraftarlar için heyecanlı bir mücadele olacak. Maç TOD ve beIN Connect yayıncıları üzerinden izlenebilecek.

Nottingham Forest-Manchester United

01 Kasım 2025 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Nottingham Forest, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Nottingham Forest, 18. sırada yer alıyor. Bu ekip zorlu bir dönemden geçiyor. Manchester United ise 6. sırada bulunuyor. Bu takım şampiyonluk yarışında önemli bir konumda. Maç beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. İki takım arasındaki bu karşılaşma heyecanla bekleniyor. Takımların performansı dikkat çekiyor. Özellikle Nottingham Forest'ın durumu merak ediliyor. Manchester United ise galibiyet için mücadele edecek. İki ekip de bu maçtan önemli sonuçlar almak istiyor.

Burnley-Arsenal

01 Kasım 2025 tarihinde saat 18:00'de Burnley ile Arsenal karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi kapsamında yapılacak. Burnley, şu an 16. sırada yer alıyor. Arsenal ise ligde 1. sıradadır. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 kanalı olacak. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı bu kanaldan izleyebilir. İki takım arasındaki rekabet her zaman heyecan vericidir. Burnley, bu sezon istediği performansı gösteremedi. Arsenal ise lider durumda ve formunu sürdürüyor. Maç öncesinde takımlar arasındaki durum dikkat çekiyor. Bu karşılaşma ligdeki dengeleri etkileyebilir. Taraftarlar için unutulmaz bir mücadele olacak.

Tottenham Hotspur-Chelsea

Tottenham Hotspur ile Chelsea, 01 Kasım 2025 tarihinde karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi'nde yer alıyor. Tottenham Hotspur, ligde 3. sırada bulunuyor. Chelsea ise 9. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 kanalı olacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma bizi bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, ligdeki sıralamayı etkileme potansiyeline sahip. İzleyiciler, keyifli anlar yaşamak için ekran başında olacak.

Liverpool-Aston Villa

Liverpool ve Aston Villa, 01 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir rekabeti temsil ediyor. Liverpool, şu anda 7. sırada bulunuyor. Takım, 9 maçta 5 galibiyet elde etti. Ayrıca 4 mağlubiyet aldı. Aston Villa ise aynı puana sahip. Ancak, 8. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, yüksek bir heyecan içinde bu maçı bekliyor. İki takım arasındaki rekabet, her zaman dikkat çekiyor. Maç sonucunun lig sıralamalarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Mainz 05-Werder Bremen

Günün maç programında önemli bir mücadele var. 01 Kasım 2025 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde Mainz 05, Werder Bremen'i ağırlayacak. Maç, saat 17:30'da başlayacak. Mainz 05, ligde 16. sırada yer alıyor. Werder Bremen ise 9. sırada konumlanıyor. Mücadelenin yayıncısı Tivibu Spor kanalı olacak. Ayrıca S Sport+ kanalı da maçı yayınlayacak. Bu karşılaşma, iki takım için kritik bir öneme sahip. Herkesin gözü bu mücadelede olacak. İki taraf da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Maçın atmosferi oldukça heyecanlı geçecek.

St Pauli-M'gladbach

01 Kasım 2025'te, saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde St Pauli, M'gladbach ile karşılaşacak. St Pauli, sezonun ilk sekiz maçında 14. sırada yer alıyor. Takım, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 7 puan topladı. 8 gol atıp, 14 gol yedi.

M'gladbach ise 18. sırada bulunuyor. Henüz galibiyet elde edemedi. Takımın durumu iç açıcı değil. 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile sadece 3 puan toplayabildi. 6 gol atarken, 18 gol yedi.

Maç, Tivibu Spor ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. St Pauli ve M'gladbach arasındaki mücadele, ligdeki kritik maçlardan biri olacak. Her iki takım için de galibiyet önem taşıyor.

RB Leipzig-Vfb Stuttgart

01 Kasım 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi maçı oynanacak. RB Leipzig ile Vfb Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:30'da başlayacak. Her iki takım ligde iddialı bir konumda. RB Leipzig, 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Vfb Stuttgart ise 18 puanla 4. sırada bulunmakta. Maç, Tivibu Spor ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı rahatlıkla takip edebilecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçta heyecan dorukta olacak. Taraftarlar, takımlarına destek vermek için stadyumda yer alacak.