Bugün hangi maçlar var? 01 Mart Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor

01 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek. Bu maç, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Natura Dünyası Gençlerbirliği 12. sırada bulunuyor. Orta sıralarda kalma mücadelesi veriyorlar. Zecorner Kayserispor ise 17. sırada yer alıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak istiyorlar. Maçın yayıncısı hakkında bilgi henüz yok. Taraftarlar, karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da puan almak için yoğun çaba sarf edecek. İki takımın da kazanmak için sahada elinden geleni yapması bekleniyor.

Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe

01 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç oynanacak. Hesap.com Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antalyaspor, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, 23 maçta 6 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 15 galibiyet, 0 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile toplamda 53 puana ulaştı. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı bekliyor. Takımların performansları merak ediliyor. Herkes kazananı öğrenmek istiyor. Bu akşam, futbol severler için heyecan dolu olacak.

Samsunspor-Gaziantep FK

01 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig maçı oynanacak. Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım Samsunspor, 23 maçta 31 puan topladı. Bu puanla 7. sırada yer alıyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise aynı sayıda maç oynadı. Ekip, 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Maç, iki takımın da hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Taraftarlar, bu zorlu karşılaşmayı ilgiyle bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, seyircilere heyecan dolu anlar sunabilir.

Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Adana Demirspor, 01 Mart 2026 tarihinde saat 13:30'da Atko Grup Pendikspor ile oynayacak. Adana Demirspor, ligde 20. sırada yer alıyor. Takım henüz galibiyet elde edemedi. Toplamda 0 puana sahip. Atko Grup Pendikspor ise 6. sırada bulunuyor. Bu takım şu ana kadar 45 puan topladı. Play-off potasına girmeyi hedefliyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Bu karşılaşma, iki takım için de oldukça önemli olacak. İlgili taraftarlar için heyecan dolu anlar bekleniyor.

Serik Spor-Özbelsan Sivasspor

01 Mart 2026 tarihinde, saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Serik Spor, Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da ligdeki konumları itibarıyla sıkıntılı bir duruma girmiş durumda. Serik Spor, 17. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın düşme hattında olduğunu gösteriyor. Özbelsan Sivasspor ise 14. sırada bulunuyor. Orta sıralarda mücadelesine devam etmekte. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısı hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarlar için belirsizlik yaratıyor. Mücadele, her iki takımın da geleceği açısından belirleyici olacaktır.

Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor

01 Mart 2026'da saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor ile mücadele edecek. Ev sahibi ekip Eminevim Ümraniyespor, ligde 16. sırada yer alıyor. Konuk takım Bandırmaspor ise 10. pozisyonda bulunuyor. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Takımlar, ligdeki konumlarını iyileştirmek istiyor. Maçın yayıncısı ise henüz netleşmedi. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Takımların performansları dikkat çekiyor. Her iki ekibin de galibiyet ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle, maçın heyecanı artıyor.

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer

Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir maç bizi bekliyor. 01 Mart 2026 tarihinde Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Maç saat 20:00’de başlayacak.

Sakaryaspor, ligde 18. sırada yer almakta. Bu sezon çok zor geçiyor. SMS Grup Sarıyer ise 15. sırada. Sarıyer, bu konumunu korumakta.

Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi mevcut. İzleyiciler, bu önemli maçı takip edebilir. Sakaryaspor ve SMS Grup Sarıyer, galibiyet için mücadele edecek. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Brighton & Hove Albion-Nottingham Forest

Maç, 01 Mart 2026 tarihinde saat 17:00'de gerçekleşecek. Bu karşılaşmada Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest ile oynayacak. Brighton, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, 27 maçta 34 puan topladı. 36 gol attı, 34 gol yedi. Nottingham Forest ise 17. sırada yer almakta. Misafir takım, 27 maçta 27 puan elde etti. 25 gol atma başarısı gösterdi. Ancak, 39 gol yedi. Her iki takım da galibiyet arayacak. Maç, oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Bu, seyirciler için heyecan verici bir karşılaşma olacak.

Fulham-Tottenham Hotspur

01 Mart 2026 tarihi, futbol severler için heyecan dolu bir gün olacak. Saat 17:00'de Fulham, Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Lig'inde gerçekleşecek. Fulham, bu sezon 27 maçta 11 galibiyet elde etti. Takım, bu başarıyla 10. sırada yer alıyor. Tottenham Hotspur ise 7 galibiyetle 16. sırada bulunuyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Bu önemli maçın yayıncı bilgisi ise henüz netleşmedi. Futbol severler, bu maçı heyecanla bekliyor.

Manchester United-Crystal Palace

01 Mart 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Manchester United, Crystal Palace'ı evinde konuk edecek. Karşılaşmanın saati 17:00 olarak belirlenmiş. Bu mücadele, Manchester United için kritik bir dönem olacaktır. Takım, ligde dördüncü sıradadır. Şu an 48 puan toplamak için 13 galibiyeti vardır. Rakip takım Crystal Palace ise 13. sırada yer alıyor. Crystal Palace'ın hanesinde ise 35 puanla 9 galibiyet bulunmakta. Maçın yayıncısının kim olacağı henüz belli değil. Beklentiler oldukça yüksek. İzleyiciler, bu karşılaşmanın heyecanını merakla bekliyor.

Arsenal-Chelsea

Arsenal ve Chelsea, 01 Mart 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç saati 19:30 olarak belirlendi. Bu karşılaşma İngiltere Premier Ligi kapsamındadır. Arsenal, 28 maçta 61 puan topladı. Ligdeki sırası 1. sıradır. Chelsea ise 27 maçta 45 puan elde etti. Bu takım şu an 6. sırada yer alıyor. Maçın detayları yayıncı kuruluş tarafından izleyicilere aktarılacak. Maçın heyecanı futbolseverleri bekliyor. Büyük bir rekabete sahne olacak. Arsenal ve Chelsea tarihsel olarak önemli bir mücadele sergiliyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının galip gelmesini umuyor. Futbolseverler bu büyük maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Vfb Stuttgart-Vfl Wolfsburg

01 Mart 2026 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Vfb Stuttgart ile Vfl Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:30'da başlayacak. Vfb Stuttgart, ligde 4. sırada yer alıyor. Elde ettikleri 43 puanla dikkat çekiyorlar. Takım, 23 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Vfl Wolfsburg ise ligde zor bir durumda. Şu an 17. sırada bulunuyorlar. 23 maçta sadece 5 galibiyet elde ettiler. Bu durum, takımın 20 puanda kalmasına neden oldu. Maç, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. Vfb Stuttgart, galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Vfl Wolfsburg ise alt sıralardan kurtulmaya çalışacak. Bu maç, taraftarlar için heyecan dolu anlar sunacak.

Eintracht Frankfurt-Freiburg

01 Mart 2026 tarihinde, saat 19:30'da önemli bir maç var. Almanya Bundesliga Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Freiburg'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip Frankfurt, ligde 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Freiburg ise 7. sırada bulunuyor. Frankfurt'un 23 maçta topladığı puan 31. Freiburg'un puanı ise 33. Maçın yayıncı kanalı şu anda açıklanmadı. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Lig sıralamasındaki mücadele, takımlar için kritik öneme sahip.

Hamburger SV-RB Leipzig

Bundesliga'da önemli bir karşılaşma var. Hamburger SV, 01 Mart 2026 tarihinde saat 21:30'da RB Leipzig'i ağırlayacak. Ev sahibi takım Hamburger SV, sezonun 22. maçına çıkıyor. Takım, 11. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 26 puan topladılar.

Konuk ekip RB Leipzig, 23 maçın ardından 5. sırada. Bu takım, toplamda 41 puana erişti. Maçın yayıncısının kim olacağı henüz belli değil. Bu durum, izleyiciler için merak konusu. Herkes, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın performansı, maçta belirleyici olacak.

Cremonese-Milan

01 Mart 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde Cremonese ile Milan karşılaşacak. Maç saat 14:30'da başlayacak. Cremonese, ligde 17. sırada. Takım, 26 maçta 5 galibiyet almış. 12 mağlubiyeti ve 9 beraberliği var. Toplam puanı ise 24.

Milan ise 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 26 maçta 15 galibiyet elde etmiş. Takımın 2 mağlubiyeti ve 9 beraberliği bulunuyor. Toplamda 54 puan topladı. Maçın yayıncı kuruluşu hakkında bilgi yok. Mücadele, her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip.