Savaş, 2026 Dünya Kupası'nı karıştırdı! Turnuvadan çekiliyorlar

İran’da İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmalar futbolu da vurdu. Federasyon Başkanı Mehdi Taç, 2026 Dünya Kupası’na katılımın zor göründüğünü açıkladı. Ülkede ligler askıya alınırken, ABD’de oynanacak grup maçları ve olası ABD eşleşmesi belirsizliğe sürüklendi.

Cevdet Berker İşleyen

İran’da artan çatışma ortamı, ülke futbolunu da derinden etkiledi. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle 2026 Dünya Kupası’na katılım ihtimalinin zayıfladığını ifade etti. Taç, "Bugün yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla birlikte, Dünya Kupası'na umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor ancak bu konuda karar verecek olanlar sporun yöneticileridir." sözleriyle belirsizliğe dikkat çekti.

Yaşanan gelişmelerin ardından İran’daki profesyonel liglerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi. Federasyon cephesinde öncelik güvenlik olurken, spor organizasyonlarının geleceği ise belirsizliğini koruyor.

MAÇLARINI ABD'DE OYNAYACAKTI

Savaş, 2026 Dünya Kupası nı karıştırdı! Turnuvadan çekiliyorlar 1

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden İran Milli Takımı, G Grubu’ndaki tüm maçlarını ABD’de oynayacaktı. Program kapsamında 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile karşılaşacak İran, 21 Haziran’da yine aynı kentte Belçika ile mücadele edecek. Grup aşamasındaki son sınavını ise 26 Haziran’da Seattle’da Mısır karşısında verecek.

İRAN-ABD EŞLEŞMESİ

Savaş, 2026 Dünya Kupası nı karıştırdı! Turnuvadan çekiliyorlar 2

Öte yandan turnuva senaryolarına göre İran ile ABD’nin, gruplarını geçmeleri halinde son 32 turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor. Ancak mevcut siyasi ve askeri tablo, İran’ın turnuvadaki geleceğini ciddi şekilde tartışmaya açmış durumda.

