Bugün hangi maçlar var? 02 Şubat Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Fenerbahçe

02 Şubat 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig’de önemli bir mücadele olacak. Kocaelispor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Maç, Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek. Başlama saati 20:00 olarak belirlendi. Kocaelispor, ligde 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Maçın yayın hakları beIN Sports kanalı tarafından alınmış durumda. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor

02 Şubat 2026 tarihinde bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig takımları karşı karşıya gelecek. Esenler Erokspor, Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. Maç saati 20:00'dir. Erokspor, ligde 3. sıradadır. Toplamda 22 maça çıkmışlardır. 11 galibiyet almış, 3 mağlubiyet yaşamışlardır. 8 beraberlik elde ederek 41 puana ulaşmışlardır.

Eminevim Ümraniyespor, ligde 15. sıradadır. 22 maçta 8 galibiyetleri bulunuyor. 11 mağlubiyet almışlardır. 3 beraberlik ile toplamda 27 puan elde etmiştir. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, iki takımın mücadelesini takip edebilecek. Maçın sonucu merakla bekleniyor. Takımlar, bu önemli karşılaşmadan puan almak için mücadele edecek.

Sunderland-Burnley

02 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland, Burnley ile karşılaşacak. Sunderland, 23 maçta 33 puan topladı. Bu sonuç, onları 11. sırada yerleştiriyor. Burnley ise 15 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu durum, Burnley için zor bir sezonu işaret ediyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Spor severler bu mücadelenin tadını çıkaracak. Heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Takımlar galibiyet için sahaya çıkacak.

Udinese-Roma

02 Şubat 2026 tarihi, önemli bir maça sahne olacak. İtalya Serie A Ligi'nde Udinese ile Roma karşı karşıya geliyor. Maç saat 22:45'te başlayacak. Udinese, ligin 11. sırasında yer alıyor. Roma ise 5. sıradaki konumunu koruyor. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Herkes, Udinese ve Roma'nın performansını merak ediyor. Taraftarlar, takımlarının başarısını dört gözle bekliyor.

Mallorca-Sevilla

02 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te, İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Mallorca, Sevilla ile karşılaşacak. Mallorca, ligde 18. sırada bulunuyor. Sevilla ise 14. sırada yer alıyor. Takımların durumları, maçı daha da çekişmeli hale getiriyor. Maç, S Sport kanalı üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İzleyiciler, maçın sonuçlarını merakla bekleyecek. Takımlar, galip gelmek için mücadele edecek. Hedefleri, puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak.

Al-Riyadh-Al Nassr

02 Şubat 2026 tarihinde saat 18:15'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al-Riyadh, Al Nassr ile mücadele edecek. Al-Riyadh, ligde 15. sırada yer alıyor. Bu takım, 18 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. Topladıkları puan sayısı ise 12.

Al Nassr, ligde 2. sıradadır. Bu takım, 18 maçta 14 galibiyet kazanarak 43 puana ulaştı. İki takım arasındaki bu karşılaşma oldukça çekişmeli geçecek.

Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Al-Riyadh, puan almak için mücadele edecek. Al Nassr ise şampiyonluk hedefini sürdürmek istiyor.

Al Hilal-Al Ahli SC

02 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. Al Hilal ile Al Ahli SC karşı karşıya gelecek. Al Hilal, ligin zirvesinde yer alıyor. Takım, 18 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplamda 46 puanla üst sırada bulunuyor. Al Ahli SC ise 3. sırada yer alıyor. Onların da 18 maçta 13 galibiyeti var. Bu sonuçla 43 puana ulaştılar. Maç oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu önemli mücadele, S Sport+ kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı kaçırmamalı.

Al Okhdood-Neom SC

2 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Maç saat 20:30'da başlayacak. Al Okhdood, ligde 17. sırada yer alıyor. Neom SC ise 9. sırada mücadele ediyor. Al Okhdood'un 18 maçta yalnızca 2 galibiyeti var. Neom SC, bu süreçte 7 galibiyet elde etti. Maçın yayıncısıyla ilgili herhangi bir bilgi yok.

AVS-Braga

02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan AVS ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Casa Pia-Porto

02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Mirandes-Malaga

02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Malaga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Everton De Vina-Unión La Calera

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Everton De Vina ile Unión La Calera takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

O'Higgins-Deportes Concepción

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan O'Higgins ile Deportes Concepción takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30