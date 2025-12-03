Bugün hangi maçlar var? 03 Aralık Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Karacabey Belediyespor-Kocaelispor

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karacabey Belediyespor ile Kocaelispor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor ile Erzurumspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan İstanbulspor ile SMS Grup Sarıyer takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Özbelsan Sivasspor ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Muğlaspor-Sipay Bodrum FK

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Muğlaspor ile Sipay Bodrum FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankaya SK

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan ikas Eyüpspor ile Astor Enerji Çankaya SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Esenler Erokspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Göztepe

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Göztepe takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

03 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Burnley-Crystal Palace

03 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da, İngiltere Premier Ligi kapsamında önemli bir karşılaşma yapılacak. Burnley, Crystal Palace ile mücadele edecek. Burnley, ligde 19. sırada yer alıyor. Bu, onların zorlu bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Crystal Palace ise 10. sırada. Bu takım daha stabil bir performans sergiliyor. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı keyifle takip edebilir. Maçın sonuçları, her iki takım için de kritik önem taşıyacak. Burnley, çıkış yolu arayacak. Crystal Palace ise üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

Brighton & Hove Albion-Aston Villa

03 Aralık 2025 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:30'da Brighton & Hove Albion, Aston Villa ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Brighton, ligde 5. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 4. sırada bulunuyor.

Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı beIN Sports 5 kanalından takip edebilecek. İki takımın da galibiyet amacıyla sahaya çıkması bekleniyor. Brighton, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Aston Villa ise güçlü kadrosu ile iddiasını koruyor.

Bu maç, ligdeki sıralamayı etkileyecek. İki takım da mücadeleyi kazanmak için elinden geleni yapacak. Futbolseverler, bu çekişmeli karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Herkesin gözü, bu heyecan dolu karşılaşmada olacak.

Wolverhampton-Nottingham Forest

03 Aralık 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Wolverhampton, Nottingham Forest ile mücadele edecek. Maç saati 22:30'da başlayacak. Wolverhampton, ligde 20. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise 16. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor. Mücadele, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Maç, futbolseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak. Sonuçlar lig sıralamasını etkileyebilir.

Arsenal-Brentford

Arsenal, 03 Aralık 2025 tarihinde saat 22:30'da Brentford ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Arsenal, ligde lider konumda bulunuyor. Takım, oynadığı 13 maçta 30 puan topladı. 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile ilerliyor. Brentford ise 12. sırada yer alıyor. Bu takım, 13 maçta 19 puana ulaştı. 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu heyecan verici maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, iki güçlü takımın mücadelesini takip edebilecek.

Liverpool-Sunderland

03 Aralık 2025 tarihinde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi kapsamında Liverpool, Sunderland ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 23:15 olarak belirlendi. Liverpool, 8. sırada yer alıyor. Sunderland ise 6. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu mücadelede galibiyet hedefliyor. Bu nedenle, zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

Leeds United-Chelsea

03 Aralık 2025 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 23:15'te Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Leeds United, ligde 18. sırada yer alıyor. Chelsea ise 3. sırada konumlanmış durumda. İki takım, bu maça farklı hedeflerle çıkacak. Leeds United, ligde kalma mücadelesi veriyor. Chelsea ise şampiyonluk hedefini sürdürmek istiyor. Mücadele, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir gece olacak. Maçı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.