Bugün hangi maçlar var? 03 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kongo-Tanzanya
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kongo ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Seyşeller-Gabon
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Eritre-Zambiya
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kars 36 Spor ile Anagold 24Erzincanspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Diyarbekirspor-Bitlis 1916 Futbol SK
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Diyarbekirspor ile Bitlis 1916 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kahta 02 Spor-İskenderunspor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kahta 02 Spor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Şiran Yıldız SK
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Smart Holding A.Ş. Çayelispor ile Şiran Yıldız SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Sultan Su İnegölspor-Ezinespor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Sultan Su İnegölspor ile Ezinespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Güzide Gebze SK-Bulvarspor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Güzide Gebze SK ile Bulvarspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kırklarelispor-Galata SK
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kırklarelispor ile Galata SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile İnegöl Kafkas SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Çankırı Futbol SK ile Ankara Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Malatya Yeşilyurt SK ile Yeni Malatyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Bartınspor-Anadolu Üniversitesi
03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bartınspor ile Anadolu Üniversitesi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
