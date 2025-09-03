SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 03 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kongo-Tanzanya

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kongo ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Seyşeller-Gabon

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Eritre-Zambiya

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kars 36 Spor ile Anagold 24Erzincanspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile Kilis Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Diyarbekirspor-Bitlis 1916 Futbol SK

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Diyarbekirspor ile Bitlis 1916 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kahta 02 Spor-İskenderunspor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kahta 02 Spor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Şiran Yıldız SK

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Smart Holding A.Ş. Çayelispor ile Şiran Yıldız SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Sultan Su İnegölspor-Ezinespor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Sultan Su İnegölspor ile Ezinespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Güzide Gebze SK-Bulvarspor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Güzide Gebze SK ile Bulvarspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kırklarelispor-Galata SK

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kırklarelispor ile Galata SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile İnegöl Kafkas SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Çankırı Futbol SK ile Ankara Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Malatya Yeşilyurt SK ile Yeni Malatyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi

03 Eylül Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bartınspor ile Anadolu Üniversitesi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Kerem'in Türkiye'de yaşayacağı villa! Şaşkına çevirdi...İşte Kerem'in Türkiye'de yaşayacağı villa! Şaşkına çevirdi...
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadıF.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

Hastane odasına bir zarf dolusu altın geldi! "50 gram, 100 gram..."

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Rüştü Reçber'in oğlunun yeni takımı açıklandı!

Rüştü Reçber'in oğlunun yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe neredeyse 100 milyon euro kazandı!

Fenerbahçe neredeyse 100 milyon euro kazandı!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.