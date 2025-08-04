Bugün hangi maçlar var? 04 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Nijer-Gine
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Nijer ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Uganda-Cezayir
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Uganda ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Hearts-Aberdeen
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hearts ile Aberdeen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Rubin Kazan-PFC Sochi
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rubin Kazan ile PFC Sochi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Santos-Juventude
05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Juventude takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Dinamo Batumi-Dinamo Tiflis
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Batumi ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Jedinstvo Ub-Trayal Krusevac
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Ub ile Trayal Krusevac takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Univ. de Chile-Cobresal
05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Univ. de Chile ile Cobresal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Rotor Volgograd-Yenisey Krasnoyarsk
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rotor Volgograd ile Yenisey Krasnoyarsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FC Suduroy-HB Torshavn
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Suduroy ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
GKS Tychy-Wisla Krakow
04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan GKS Tychy ile Wisla Krakow takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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