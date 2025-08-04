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Bugün hangi maçlar var? 04 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Nijer-Gine

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Nijer ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Uganda-Cezayir

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Uganda ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hearts-Aberdeen

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hearts ile Aberdeen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Rubin Kazan-PFC Sochi

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rubin Kazan ile PFC Sochi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Santos-Juventude

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Juventude takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Dinamo Batumi-Dinamo Tiflis

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Batumi ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jedinstvo Ub-Trayal Krusevac

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Ub ile Trayal Krusevac takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Univ. de Chile-Cobresal

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Univ. de Chile ile Cobresal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Rotor Volgograd-Yenisey Krasnoyarsk

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rotor Volgograd ile Yenisey Krasnoyarsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Suduroy-HB Torshavn

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Suduroy ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

GKS Tychy-Wisla Krakow

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan GKS Tychy ile Wisla Krakow takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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