Bugün hangi maçlar var? 04 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Nijer-Gine

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Nijer ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Uganda-Cezayir

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Uganda ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hearts-Aberdeen

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hearts ile Aberdeen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Rubin Kazan-PFC Sochi

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rubin Kazan ile PFC Sochi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Santos-Juventude

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Juventude takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Dinamo Batumi-Dinamo Tiflis

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Batumi ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jedinstvo Ub-Trayal Krusevac

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Ub ile Trayal Krusevac takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Univ. de Chile-Cobresal

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Univ. de Chile ile Cobresal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Rotor Volgograd-Yenisey Krasnoyarsk

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rotor Volgograd ile Yenisey Krasnoyarsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Suduroy-HB Torshavn

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Suduroy ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

GKS Tychy-Wisla Krakow

04 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan GKS Tychy ile Wisla Krakow takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00