Bugün hangi maçlar var? 04 Eylül Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arjantin-Venezuela

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Arjantin ile Venezuela takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Uruguay-Peru

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Uruguay ile Peru takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Paraguay-Ekvador

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Paraguay ile Ekvador takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Kolombiya-Bolivya

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Kolombiya ile Bolivya takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Kazakistan-Galler

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Gürcistan-Türkiye

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Litvanya-Malta

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Litvanya ile Malta takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Lihtenştayn-Belçika

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Lihtenştayn ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Lüksemburg-Kuzey İrlanda

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Lüksemburg ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hollanda-Polonya

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bulgaristan-İspanya

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bulgaristan ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovakya-Almanya

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovakya ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çad-Gana

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Çad ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Gine Bissau-Sierra Leone

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gine Bissau ile Sierra Leone takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Angola-Libya

04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Angola ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

