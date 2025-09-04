Bugün hangi maçlar var? 04 Eylül Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arjantin-Venezuela
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Arjantin ile Venezuela takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Uruguay-Peru
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Uruguay ile Peru takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Paraguay-Ekvador
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Paraguay ile Ekvador takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Kolombiya-Bolivya
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Kolombiya ile Bolivya takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Kazakistan-Galler
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Gürcistan ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Litvanya-Malta
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Litvanya ile Malta takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Lihtenştayn-Belçika
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Lihtenştayn ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Lüksemburg ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Hollanda-Polonya
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bulgaristan-İspanya
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bulgaristan ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovakya-Almanya
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovakya ile Almanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Çad-Gana
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Çad ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Gine Bissau-Sierra Leone
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gine Bissau ile Sierra Leone takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Angola-Libya
04 Eylül Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Angola ile Libya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
