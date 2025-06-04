Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Almanya-Portekiz
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Dominika-İngiliz Virgin Adaları
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Dominika ile İngiliz Virgin Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Montserrat-Belize
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Montserrat ile Belize takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00
Barbados-Aruba
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Barbados ile Aruba takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00
Bermuda-Cayman Adaları
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bermuda ile Cayman Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Sent Vinsent ve Grenadinler-Anguilla
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Sent Vinsent ve Grenadinler ile Anguilla takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Grenada-Bahamalar
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Grenada ile Bahamalar takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Botafogo FR-Ceara SC
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Kolos Kovalivka 2-Podillya-Khmelintskyi
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Kolos Kovalivka 2 ile Podillya-Khmelintskyi takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00
Grindavik-Keflavik
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Volsungur-Thor Akureyri
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
HK Kopavogs-Selfoss
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Fylkir-Leiknir R.
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
IR Reykjavik-Throttur Reykjavik
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Njardvik-Fjolnir
04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
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