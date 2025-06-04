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Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları açıklandı.

Bugün hangi maçlar var? 04 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Almanya-Portekiz

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Dominika-İngiliz Virgin Adaları

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Dominika ile İngiliz Virgin Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Montserrat-Belize

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Montserrat ile Belize takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

Barbados-Aruba

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Barbados ile Aruba takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

Bermuda-Cayman Adaları

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bermuda ile Cayman Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Sent Vinsent ve Grenadinler-Anguilla

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Sent Vinsent ve Grenadinler ile Anguilla takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Grenada-Bahamalar

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Grenada ile Bahamalar takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Botafogo FR-Ceara SC

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Botafogo FR ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Kolos Kovalivka 2-Podillya-Khmelintskyi

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Kolos Kovalivka 2 ile Podillya-Khmelintskyi takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00

Grindavik-Keflavik

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Volsungur-Thor Akureyri

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

HK Kopavogs-Selfoss

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Fylkir-Leiknir R.

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

IR Reykjavik-Throttur Reykjavik

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Njardvik-Fjolnir

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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