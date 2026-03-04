Bugün hangi maçlar var? 04 Mart Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Erzurumspor FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Gaziantep FK-Fenerbahçe

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Gaziantep FK ile Fenerbahçe takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Kocaelispor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beşiktaş ile Çaykur Rizespor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Manchester City-Nottingham Forest

04 Mart 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, Nottingham Forest ile mücadele edecek. Manchester City, ligde 28 maçta 59 puan toplayarak 2. sırada. Nottingham Forest ise 27 puanla 17. sırada yer alıyor.

Bu karşılaşma, iki takım için de kritik. Manchester City zirve yarışında iddialı. Nottingham Forest, düşme hattından kaçmaya çalışacak. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports 2 kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar, heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Her iki takım için de galibiyet önemli bir avantaj sağlayacak.

Fulham-West Ham United

04 Mart 2026'da saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç olacak. Fulham, West Ham United ile oynayacak. Ev sahibi takım olan Fulham, ligde 10. sırada yer alıyor. Konuk ekip West Ham United ise 18. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, ligdeki durumu değiştirebilir. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu, takımların ligdeki geleceğini etkileyebilir. Hem Fulham hem de West Ham United, üç puanı hedefliyor. Maç öncesi analistler, karşılaşmayı değerlendirmeye başladı.

Brighton & Hove Albion-Arsenal

04 Mart 2026 tarihinde, saat 22:30'da Premier Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion, Arsenal ile karşılaşacak. Brighton, ligde 12. sırada yer alıyor. Arsenal ise ligde lider konumda. Bu mücadele büyük bir dikkatle takip edilecek. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın performansını merakla bekliyor. Brighton, güçlü bir oyun sergilemek istiyor. Arsenal ise liderliğini korumak için savaşacak. Maç, futbolseverler için heyecan verici olacak.

Aston Villa-Chelsea

04 Mart 2026'da saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Aston Villa, Chelsea ile karşılaşacak. Aston Villa, 28 maçta 15 galibiyet alarak 4. sırada. Chelsea ise 12 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Maç, heyecan dolu anlara sahne olacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi beIN Sports 4 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Upper group teams, such as Aston Villa and Chelsea, mücadele için hazır olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu karşılaşma, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışı için önemli bir etkiye sahip. Maç sonunda, takımların nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

Newcastle United-Manchester United

04 Mart 2026 tarihi, önemli bir maçı barındıracak. Saat 23:15'te Newcastle United, Manchester United ile karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Newcastle United, ligde 13. sırada bulunuyor. Manchester United ise 3. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 5 olarak belirlendi. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. Herkes, takımların performansını değerlendirecek. Özellikle Newcastle United, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Manchester United ise puan kaybetmemek için çaba gösterecek. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

Hamburger SV-Bayer Leverkusen

04 Mart 2026'da saat 22:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Hamburger SV, Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Hamburger SV, ligde 11. sırada bulunmaktadır. Bayer Leverkusen ise 6. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından izlenebilecek. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Hamburger SV, sezonu daha iyi bir sırada tamamlamak istiyor. Bayer Leverkusen, üst sıraları hedefliyor. Taraftarlar, bu maç için heyecanla bekliyor. Takımlar, sahada şampiyonluk için savaşacak.

Rayo Vallecano-Real Oviedo

04 Mart 2026 tarihinde saat 21:00'de İspanya La Liga'da heyecan dolu bir maç gerçekleşecek. Rayo Vallecano, Real Oviedo ile karşılaşacak. Rayo Vallecano, ligde 15. sırada yer alıyor. Real Oviedo ise son sırada, 20. pozisyonda bulunuyor. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Bu mücadele, durumları açısından oldukça önemli. Rayo Vallecano, düşme potasından uzak kalmak istiyor. Real Oviedo ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İki takım da sahada kazanmak için mücadele edecek.

Blooming-San Antonio Bulo Bulo

05 Mart Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Blooming ile San Antonio Bulo Bulo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Caracas-Metropolitanos FC

05 Mart Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Caracas ile Metropolitanos FC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Carabobo FC-Sporting Cristal

05 Mart Perşembe 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Carabobo FC ile Sporting Cristal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Zurich-Lausanne

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Zurich ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30