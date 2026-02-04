SPOR

Bugün hangi maçlar var? 04 Şubat Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Şubat Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Şubat Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Boluspor-Corendon Alanyaspor

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Boluspor ile Corendon Alanyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Rams Başakşehir takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Galatasaray-İstanbulspor

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Galatasaray ile İstanbulspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Düzce Cam Düzcespor-TCH Group Zonguldakspor FK

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Düzce Cam Düzcespor ile TCH Group Zonguldakspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970 SK

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan 12 Bingölspor ile Cinegold Ağrı 1970 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Livingston-Falkirk

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Livingston ile Falkirk takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Rangers FC-Kilmarnock

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rangers FC ile Kilmarnock takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hibernian-Dundee United

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hibernian ile Dundee United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Dundee-Motherwell

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dundee ile Motherwell takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Aberdeen-Celtic

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Aberdeen ile Celtic takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Asteras Tripolis-Olympiakos

04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Asteras Tripolis ile Olympiakos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

RB Bragantino-Atletico Mineiro

05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan RB Bragantino ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Flamengo-Internacional

05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Flamengo ile Internacional takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Remo-Mirassol

05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Remo ile Mirassol takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

