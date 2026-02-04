Bugün hangi maçlar var? 04 Şubat Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Boluspor-Corendon Alanyaspor
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Boluspor ile Corendon Alanyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Rams Başakşehir takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Galatasaray-İstanbulspor
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Galatasaray ile İstanbulspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Düzce Cam Düzcespor-TCH Group Zonguldakspor FK
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Düzce Cam Düzcespor ile TCH Group Zonguldakspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970 SK
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan 12 Bingölspor ile Cinegold Ağrı 1970 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Livingston-Falkirk
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Livingston ile Falkirk takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Rangers FC-Kilmarnock
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rangers FC ile Kilmarnock takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Hibernian-Dundee United
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hibernian ile Dundee United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Dundee-Motherwell
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dundee ile Motherwell takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Aberdeen-Celtic
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Aberdeen ile Celtic takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Asteras Tripolis-Olympiakos
04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Asteras Tripolis ile Olympiakos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
RB Bragantino-Atletico Mineiro
05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan RB Bragantino ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Flamengo-Internacional
05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Flamengo ile Internacional takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Remo-Mirassol
05 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Remo ile Mirassol takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum