Bugün hangi maçlar var? 05 Aralık Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Samsunspor

05 Aralık 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma olacak. Galatasaray, Samsunspor ile mücadele edecek. Galatasaray, ligdeki 14 maçında 10 galibiyet aldı. Ayrıca, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Bu sonuçlarla lider konumda yer alıyor. Samsunspor ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Şu anda 5. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. İki takım da mücadele için sahaya çıkacak. Taraftarlar, heyecan verici bir maç bekliyor. Herkes bu karşılaşmanın sonucunu merakla takip edecek.

Mainz 05-M'gladbach

Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç bulunuyor. Mainz 05 ile M'gladbach karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 5 Aralık 2025 tarihinde oynanacak. Maçın başlama saati 22:30. Anahtar bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi Mainz 05, 18. sırada. Bu durum, onu düşme hattında tutuyor. M'gladbach ise 12. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takım için de önemli bir karşılaşma olduğu söylenebilir.

Real Oviedo-Mallorca

İspanya La Liga'da ilginç bir maç izlenecek. Real Oviedo ile Mallorca mücadele edecek. Maç, 05 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek. Saat 23:00'te başlayacak.

Real Oviedo, mevcut sezonda 20. sırada yer alıyor. Takım, kötü bir performans sergiliyor. Mallorca ise lige 16. sıradan devam ediyor. Onlar da zor bir dönemden geçiyor.

Maç, S Sport ve Tivibu Spor3 kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar, heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. İki takımın da puana ihtiyacı var. Sonuç maçın kaderini belirleyecek.

Stade Brest 29-Monaco

05 Aralık 2025'te Fransa Ligue 1'de Stade Brest 29, Monaco ile karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Şu anda ligde Stade Brest 29 11. sırada. Monaco ise 7. sırada yer alıyor. Bu maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Stade Brest 29'un galibiyet sayısı 4. Monaco'nun galibiyet sayısı ise 7. Her iki takım, bu mücadelede puan almak isteyecek.

Lille-Marsilya

Fransa Ligue 1'de önemli bir karşılaşma olacak. Karşılaşma 05 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek. Lille, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Maç saati 23:00 olarak belirlendi. Lille, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım 14 maçta 26 puan topladı. Marsilya ise 3. sırada bulunuyor. Marsilya 14 maçta 29 puan elde etti. Takım 9 galibiyet alarak başarı gösterdi. Bu zorlu mücadelenin yayıncısı henüz açıklanmadı. Takipte kalmak için önemli bir karşılaşma olacak. Herkes bu maçı merakla bekliyor.

Hull City-Middlesbrough

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Salford City-Leyton Orient

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Salford City ile Leyton Orient takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Excelsior-Groningen

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Excelsior ile Groningen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

RAAL La Louviere-Dender

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan RAAL La Louviere ile Dender takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Benfica-Sporting Lizbon

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Le Mans-Amiens SC

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Le Mans ile Amiens SC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Grenoble-Nancy

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Grenoble ile Nancy takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Clermont-Boulogne

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Clermont ile Boulogne takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Bastia-Red Star

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Bastia ile Red Star takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Guingamp-Annecy

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Guingamp ile Annecy takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00