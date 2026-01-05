Bugün hangi maçlar var? 05 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Trabzonspor
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Turkcell Süper Kupa liginde oynanacak olan Galatasaray ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Mısır-Benin
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mısır ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Nijerya-Mozambik
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Nijerya ile Mozambik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Leicester City-West Bromwich Albion
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Montpellier-USL Dunkerque
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Montpellier ile USL Dunkerque takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
JS Kabylie-MB Rouisset
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile MB Rouisset takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45
MC Alger-CS Constantine
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Hapoel Kfar Shalem-Bnei Yehuda Tel Aviv
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Kfar Shalem ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Kiryat Yam-Hapoel Nof HaGalil
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Kiryat Yam ile Hapoel Nof HaGalil takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ironi Modi'in-Hapoel Hadera
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Ironi Modi'in ile Hapoel Hadera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Triestina-ASD Alcione
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Triestina ile ASD Alcione takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Cosenza-SS Monopoli 1966
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Cosenza ile SS Monopoli 1966 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Benevento-Crotone
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Benevento ile Crotone takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Team Altamura-Casertana
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Team Altamura ile Casertana takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Benfica B-Porto B
05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz 2. Ligi liginde oynanacak olan Benfica B ile Porto B takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
