Bugün hangi maçlar var? 05 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Trabzonspor

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Turkcell Süper Kupa liginde oynanacak olan Galatasaray ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Mısır-Benin

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Mısır ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nijerya-Mozambik

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Nijerya ile Mozambik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Leicester City-West Bromwich Albion

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Montpellier-USL Dunkerque

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Montpellier ile USL Dunkerque takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

JS Kabylie-MB Rouisset

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile MB Rouisset takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

MC Alger-CS Constantine

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile CS Constantine takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Hapoel Kfar Shalem-Bnei Yehuda Tel Aviv

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Kfar Shalem ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kiryat Yam-Hapoel Nof HaGalil

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Kiryat Yam ile Hapoel Nof HaGalil takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ironi Modi'in-Hapoel Hadera

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Ironi Modi'in ile Hapoel Hadera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Triestina-ASD Alcione

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Triestina ile ASD Alcione takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Cosenza-SS Monopoli 1966

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Cosenza ile SS Monopoli 1966 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Benevento-Crotone

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Benevento ile Crotone takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Team Altamura-Casertana

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Team Altamura ile Casertana takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Benfica B-Porto B

05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz 2. Ligi liginde oynanacak olan Benfica B ile Porto B takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

