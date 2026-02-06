Bugün hangi maçlar var? 06 Şubat Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Leeds United-Nottingham Forest

06 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Leeds United, Nottingham Forest ile mücadele edecek. Her iki takım da ligde benzer durumlar yaşıyor. Leeds United, 16. sırada bulunuyor. Takımın puanı 26. Nottingham Forest ise 17. sırada. Bu takım da 26 puana sahip. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli maçı burada takip edebilir. Futbolseverler, iki takım arasındaki rekabeti görmek için sabırsızlanıyor. Karşılaşma, her iki takım için de hayati öneme sahip. Puan durumu, bu mücadelede belirleyici olacak.

Union Berlin-Eintracht Frankfurt

06 Şubat 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç olacak. Union Berlin, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maç saat 22:30'da başlayacak. Union Berlin, ligde 9. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt ise 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma çok heyecanlı geçecek. Maç, S Sport+, Tivibu Spor2 ve Tivibu Spor üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak. İzlemek isteyenler, yayın kanallarını kontrol etmeli.

Hellas Verona-Pisa

06 Şubat 2026 tarihinde saat 22:45'te önemli bir maç gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Hellas Verona ile Pisa karşı karşıya gelecek. Hellas Verona 20. sırada. Pisa ise 19. sırada yer alıyor. Her iki takım da maç öncesi toplamda 14 puana sahip. Bu maç, izleyicileri heyecanlandıracak. Maç Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı takip etmek için sabırsızlanıyor. Herkes, takımların performansını merak ediyor.

Celta Vigo-Osasuna

Celta Vigo ile Osasuna, 06 Şubat 2026 tarihinde karşılaşacak. Bu maç, İspanya La Liga'nın 23. haftasında oynanacak. Maç saati 23:00. Celta Vigo, ligde 7. sırada yer alıyor. Osasuna ise, 9. sıradadır. Karşılaşma, S Sport ve Tivibu Spor3 kanallarından canlı yayınlanacak. Bu maç, takımlar için önemli bir mücadele olacak. Lig sıralaması açısından kritik bir dönemdesiniz. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşacak. Bu nedenle, futbolseverlerin ilgisi yüksek.

Metz-Lille

06 Şubat 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir maç oynanacak. Metz ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç yerel saat ile 22:45'te başlayacak. Metz, ligde 18. sırada yer alıyor. Takım, 20 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. Toplamda 12 puana sahipler. Lille ise 5. sırada bulunuyor. Bu takım, 20 maçta 10 galibiyet elde etti. Lille, toplamda 32 puan topladı. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok. Bu karşılaşma her iki takım için de önemli olacak. İzleyicilerin ilgiyle beklediği bir mücadele.

Charlton Athletic-Queens Park Rangers

06 Şubat Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Neom SC-Al-Riyadh

06 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Neom SC, Al-Riyadh ile karşılaşacak. Maç, saat 17:00'de başlayacak. Neom SC, ligde 9. sırada yer alıyor. Takımın 25 puanı bulunuyor. Al-Riyadh ise 16. sırada. Takımın puanı sadece 12. Al-Riyadh zor günler geçiriyor. Bu karşılaşmanın yayıncısı hakkında bir bilgi yok. Maç, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatabilir. İzleyiciler, iki takımın performansını dikkatle takip edecek.

Al Ettifaq-Damac

06 Şubat 2026 tarihinde, saat 18:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Ettifaq ile Damac karşılaşacak. Al Ettifaq, 19 maçta 32 puan topladı. Bu, onları ligde 7. sıraya taşıyor. Damac ise 12 puan ile 15. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki mücadele, Al Ettifaq için kritik bir öneme sahip. Üst sıralar için mücadele eden Al Ettifaq, bu maçı kazanmak istiyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, taraftarlar açısından belirsizlik yaratıyor. İzleyiciler, maçı nereden takip edeceklerini merak ediyor. Maçın heyecanı, iki takımın da sahaya yansıyacak.

Al Nassr-Al-Ittihad Jeddah

06 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Al Nassr ile Al-Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30 olarak belirlendi. Al Nassr, ligde 19 maçta 15 galibiyet elde etti. Bu başarı ile 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Al-Ittihad Jeddah ise 19 maçta 10 galibiyet aldı. Onlar, 34 puanla 6. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici mücadele S Sport+ ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

NAC Breda-Excelsior

06 Şubat Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan NAC Breda ile Excelsior takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Westerlo-Sint Truiden

06 Şubat Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Westerlo ile Sint Truiden takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Red Bull Salzburg-Austria Wien

06 Şubat Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Red Bull Salzburg ile Austria Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30