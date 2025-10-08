Bugün hangi maçlar var? 08 Ekim Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Umman-Katar
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Umman ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Endonezya-Suudi Arabistan
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Endonezya ile Suudi Arabistan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Mauritius-Kamerun
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Kamerun takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Etiyopya-Gine Bissau
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Libya-Yeşil Burun Adaları
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Libya ile Yeşil Burun Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Esvatini-Angola
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Esvatini ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Eritre-Fas
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Cibuti-Mısır
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Cibuti ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Sierra Leone-Burkina Faso
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sierra Leone ile Burkina Faso takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Çad-Mali
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Çad ile Mali takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Orta Afrika Cumhuriyeti ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Komorlar-Madagaskar
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Komorlar ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Tanzanya-Zambiya
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Tanzanya ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Nijer-Kongo
08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijer ile Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Atletico Mineiro-Sport Recife
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Sport Recife takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
