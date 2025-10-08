SPOR

Bugün hangi maçlar var? 08 Ekim Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Umman-Katar

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Umman ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Endonezya-Suudi Arabistan

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Endonezya ile Suudi Arabistan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Mauritius-Kamerun

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mauritius ile Kamerun takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Etiyopya-Gine Bissau

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Libya-Yeşil Burun Adaları

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Libya ile Yeşil Burun Adaları takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Esvatini-Angola

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Esvatini ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Eritre-Fas

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Cibuti-Mısır

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Cibuti ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Sierra Leone-Burkina Faso

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sierra Leone ile Burkina Faso takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Çad-Mali

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Çad ile Mali takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Orta Afrika Cumhuriyeti ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Komorlar-Madagaskar

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Komorlar ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Tanzanya-Zambiya

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Tanzanya ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Nijer-Kongo

08 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijer ile Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Atletico Mineiro-Sport Recife

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Sport Recife takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Canlı Skor

