Bugün hangi maçlar var? 08 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK-Kahta 02 Spor
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK ile Kahta 02 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Denizli İdmanyurdu 1959 SK-Serik Spor
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Denizli İdmanyurdu 1959 SK ile Serik Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980 SK
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Orduspor 1967 ile KDZ. Ereğli 1980 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Viettel FC-Hong Linh Ha Tinh
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Viettel FC ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15
Sebail-Karvan
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sebail ile Karvan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
MB Rouisset-USM Alger
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MB Rouisset ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
JS Saoura-Olympique Akbou
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile Olympique Akbou takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
MC Oran-ES Setif
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Lernayin Artsakh-Araks
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Lernayin Artsakh ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FC Ararat-Armenia II-Andranik
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Ararat-Armenia II ile Andranik takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Mika Yerevan-Sardarapat II
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Mika Yerevan ile Sardarapat II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
FC Hayq-Pyunik II
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
FC Urartu II-Bentonit
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Bentonit takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Otrant-Olympic-Mladost Donja Gorica
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan Otrant-Olympic ile Mladost Donja Gorica takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
FK Arsenal Tivat-FK Decic Tuzi
08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Arsenal Tivat ile FK Decic Tuzi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
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