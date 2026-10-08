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Bugün hangi maçlar var? 08 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 08 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 08 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK-Kahta 02 Spor

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK ile Kahta 02 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Denizli İdmanyurdu 1959 SK-Serik Spor

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Denizli İdmanyurdu 1959 SK ile Serik Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Orduspor 1967-KDZ. Ereğli 1980 SK

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Orduspor 1967 ile KDZ. Ereğli 1980 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Viettel FC-Hong Linh Ha Tinh

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Viettel FC ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15

Sebail-Karvan

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sebail ile Karvan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

MB Rouisset-USM Alger

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MB Rouisset ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

JS Saoura-Olympique Akbou

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Saoura ile Olympique Akbou takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

MC Oran-ES Setif

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Lernayin Artsakh-Araks

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Lernayin Artsakh ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FC Ararat-Armenia II-Andranik

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Ararat-Armenia II ile Andranik takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Mika Yerevan-Sardarapat II

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Mika Yerevan ile Sardarapat II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

FC Hayq-Pyunik II

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile Pyunik II takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FC Urartu II-Bentonit

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile Bentonit takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Otrant-Olympic-Mladost Donja Gorica

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan Otrant-Olympic ile Mladost Donja Gorica takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FK Arsenal Tivat-FK Decic Tuzi

08 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Arsenal Tivat ile FK Decic Tuzi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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