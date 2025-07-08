Bugün hangi maçlar var? 08 Temmuz Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fluminense-Chelsea

08 Temmuz Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fluminense ile Chelsea takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

KuPS-Milsami Orhei

08 Temmuz 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapılacak. KuPS ile Milsami Orhei karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:00'de başlayacak. Takımların ligdeki güncel durumları hakkında bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncı kanalı henüz belli değil.

Iberia 1999-Malmö

08 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da, Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Iberia 1999 ile Malmö karşılaşacak. Bu önemli maç, izleyiciler için heyecan dolu bir mücadele sunacak. Her iki takımın da ligdeki durumu hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.

FC Noah-Buducnost Podgorica

08 Temmuz 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Saat 19:00'da FC Noah ile Buducnost Podgorica karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki konumu hakkında bilgi yok. Maçın yayıncısı hakkında da henüz bir bilgi verilmedi.

Tallinna FCI Levadia-Rigas FS

08 Temmuz 2025 tarihinde, saat 19:30'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Tallinna FCI Levadia ile Rigas FS karşılaşacak. Her iki takımın mevcut lig durumları hakkında bilgi bulunmamaktadır. Maçın yayıncısı hakkında da bilgi yoktur.

Olimpija Ljubljana-Kairat Almaty

8 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Olimpija Ljubljana ile Kairat Almaty karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki güncel durumları hakkında bilgi mevcut değil. Maçın canlı yayın bilgileri ise henüz açıklanmadı.

The New Saints-Shkendija

08 Temmuz 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında The New Saints ile Shkendija karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Bu karşılaşma ile ilgili yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Drita-Differdange 03

08 Temmuz 2025 tarihinde, saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Drita, Differdange 03 takımlarıyla karşılaşacak. Bu önemli mücadele, her iki takım için büyük bir anlam taşıyor. Maç, canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler, canlı skorları takip edebilir.

Vikingur-Lincoln Red Imps

08 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi maçında Vikingur, Lincoln Red Imps ile karşılaşacak. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değildir.

SS Virtus-Zrinjski

08 Temmuz 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. SS Virtus, Zrinjski ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki mevcut durumları hakkında net bilgiler bulunmuyor. Maç, izleyicilere keyifli anlar sunmayı hedefliyor.

Egnatia-Breidablik

08 Temmuz 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Egnatia ile Breidablik takımları karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki durumları hakkında bilgi yok. Ancak, bu kritik karşılaşma futbolseverler için büyük heyecan vaadediyor. Maçın yayıncı kanalı henüz belli değildir.

St Joseph's-Cliftonville

08 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. St Joseph's, Cliftonville ile karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki güncel konumları hakkında bilgi bulunmuyor. Yine de bu maç, futbolseverlerin ilgisini çekecek. Maçın yayıncı kanalı hakkında ise şu an için bir bilgi yok.

Floriana-Haverfordwest County

08 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Floriana ile Haverfordwest County karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. Her iki takımın ligdeki sıralaması ve mevcut durumları hakkında bilgi yok. Maçın yayıncısı hakkında da açıklama yapılmadı.

Almanya (K)-Danimarka (K)

08 Temmuz Salı 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Almanya (K) ile Danimarka (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Polonya (K)-İsveç (K)

08 Temmuz Salı 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Polonya (K) ile İsveç (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00