Bugün hangi maçlar var? 09 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Kasımpaşa

09 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde 2. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Ayrıca, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 13 puan topladı. Galatasaray, 13 gol atıp 10 gol yemiş durumda.

Kasımpaşa ise 8. sırada bulunuyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet aldı. Ayrıca, 0 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile toplamda 10 puan elde etti. Kasımpaşa, 7 gol atıp 5 gol yemiştir. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 09 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de karşı karşıya gelecek. Bu maç Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Ekenler Beton Sivasspor, ligde 15. sıradadır. Orfa Yapı Pendikspor ise 12. sıradadır. Mücadele, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. İki takımın da hedefleri farklı. Bu nedenle, maçın sonucu merakla bekleniyor.

Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü

09 Ekim 2026'da, saat 17:00'de, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Bodrum FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü mücadele edecek. Bodrum FK, ligde 14. sırada yer alıyor. Bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alabiliyor. Ayrıca, 5 beraberlik ile toplamda 8 puan toplayabildi.

Rakibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise ligde 6. sırada. Takım, 3 galibiyet ve 4 beraberlik ile 13 puana sahip. Her iki ekip için de bu maç oldukça kritik. Bodrum FK, galibiyet arayışında. Keçtaş, puanını artırmak istiyor.

Maç, beIN Sports 2 ve TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da mücadele spiritini sahada gösterecek. İzleyenler, zevkli bir futbol karşılaşması izleme fırsatı bulacak.

Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. 09 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Artı Değer Vanspor FK Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Artı Değer Vanspor, lig sıralamasında 19. sırada yer almakta. Bu sezon 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Ayrıca 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile toplamda 4 puan topladı.

Rakip takım Bandırmaspor ise 11. sırada bulunuyor. Onlar, 8 maçta 2 galibiyet aldı. Buna ek olarak 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 beraberlik ile 10 puana ulaştı. Maç, taraftarlar için heyecan verici olacak. Yayıncı kuruluşlar TRT Spor ve beIN Sports Max 1 olacak. Bu maç, her iki takım için de önemli bir fırsat sunuyor. İzleyiciler, takımların performansını dikkatle takip edecek.

Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer

09 Ekim 2026'da saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Eminevim Ümraniyespor, ligde 16. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Bu durum, Eminevim Ümraniyespor'un zor bir sezon geçirdiğini gösteriyor.

SMS Grup Sarıyer ise 5. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet alarak 14 puan topladı. Bu, onların ligdeki ligin daha başarılı takımlarından biri olduğunu gösteriyor. Maç, özellikle taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratacak. Mücadele, TRT Avaz ve beIN Sports 2 kanalları üzerinden yayınlanacak. Seyirciler, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu, ligdeki gidişatı etkileyecek.

Borussia Dortmund-Werder Bremen

9 Ekim 2026 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç yapılacak. Borussia Dortmund, saat 21:30'da Werder Bremen ile karşılaşacak. Borussia Dortmund, ligde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Bu başarıyla liderlik koltuğuna oturdu. Werder Bremen ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 8. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ kanalından izlenebilecek. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Dortmund'un form durumu göz önüne alındığında, maçta heyecan yüksek olacak. Werder Bremen ise zorlu bir sınav verecek.

Malaga-Espanyol

09 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanyol La Liga'da Malaga ile Espanyol karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için kritik öneme sahip. Malaga, 20. sırada bulunuyor. Takım, bu sezonda henüz galibiyet elde edemedi. 3 puanda kaldılar ve zor bir başlangıç yapmış durumdalar. Espanyol ise 15. sırada yer alıyor. Takım, 7 puana sahip. Rakibine göre daha iyi bir konumda. Maç, S Sport ekranlarından izlenebilecek. Taraftarlar maç için heyecanlı. Herkes, takımlarının bu zorlu mücadelede nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

Lens-Olympique Lyon

Fransa Ligue 1'deki maçta, Lens ile Olympique Lyon karşılaşacak. Oyun 09 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Maç saati 21:45. Heyecan dolu bu karşılaşma beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Lig sıralamasında Lens 15. sırada. Olympique Lyon ise 2. sırada yer alıyor. Her iki takım da mücadelenin önemli oyuncuları ile çıkacak. Seyirciler uzun bir bekleyişin ardından heyecanla maçı bekliyor. Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir. İki takım için de kritik bir maç olacak.

West Ham United-Queens Park Rangers

09 Ekim Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Ham United ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Kholood-Al Qadsiah FC

09 Ekim 2026 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Al Kholood, maçta Al Qadsiah FC'yi ağırlayacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Ev sahibi ekip Al Kholood, 7 maç oynadı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Al Kholood, toplamda 12 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor.

Konuk takım Al Qadsiah FC ise 7 maçta mücadele etti. Al Qadsiah FC, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik kazandı. Takım, 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Bugünkü maçı her iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Süper Lig'deki bu karşılaşma, seyircilere heyecan dolu anlar sunacak. Herkes maç saatini bekliyor.

Al Fateh-Al Ahli SC

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Fateh, Al Ahli SC ile karşılaşacak. Maç 09 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de başlayacak. Al Fateh, ligde 15. sırada bulunuyor. Ekip, 7 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Al Ahli SC ise ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta toplam 12 puan elde etti. Bununla birlikte, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Bugünkü mücadele, iki takım açısından da kritik bir öneme sahip. Al Fateh, alt sıralardan kurtulmak isteyecek. Al Ahli SC ise, Avrupa kupalarına katılma yolunda daha yüksek bir yer hedefliyor. Bu nedenle, her iki takım da galip gelmek için savaşacak. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma vaat ediyor.

Al Nassr-Al Draih

09 Ekim 2026'da, saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Nassr, Al Draih ile karşılaşacak. Al Nassr, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 7 maça çıktı. Bu 7 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlar ile 16 puanı var.

Rakip takım Al Draih ise 8. sırada. Al Draih, 7 maç oynadı. Bu maçlardan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sonuç olarak, Al Draih'in puanı 11. Bu önemli karşılaşma, S Sport+ kanalında yayınlanacak. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

PSV Eindhoven-Heerenveen

09 Ekim Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PSV Eindhoven ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

SK Beveren-Lommel SK

09 Ekim Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan SK Beveren ile Lommel SK takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Moreirense-Gil Vicente

09 Ekim Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Moreirense ile Gil Vicente takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45