Bugün hangi maçlar var? 09 Ekim Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Finlandiya-Litvanya
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Finlandiya ile Litvanya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İskoçya-Yunanistan
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İskoçya ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Faroe Adaları-Karadağ
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Avusturya-San Marino
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Belarus-Danimarka
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belarus ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Malta-Hollanda
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Malta ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Çekya-Hırvatistan
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Burundi-Kenya
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Kenya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Somali-Cezayir
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Mozambik-Gine
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Botsvana-Uganda
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Botsvana ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Malavi-Ekvator Ginesi
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Malavi ile Ekvator Ginesi takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Liberya-Namibya
09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Liberya ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Nikaragua-Haiti
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Nikaragua ile Haiti takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
