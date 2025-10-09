SPOR

Bugün hangi maçlar var? 09 Ekim Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Finlandiya-Litvanya

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Finlandiya ile Litvanya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Güney Kıbrıs-Bosna Hersek

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İskoçya-Yunanistan

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İskoçya ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Faroe Adaları-Karadağ

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Avusturya-San Marino

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Belarus-Danimarka

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belarus ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Malta-Hollanda

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Malta ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Çekya-Hırvatistan

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Çekya ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Burundi-Kenya

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Kenya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Somali-Cezayir

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Mozambik-Gine

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Botsvana-Uganda

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Botsvana ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Malavi-Ekvator Ginesi

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Malavi ile Ekvator Ginesi takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Liberya-Namibya

09 Ekim Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Liberya ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nikaragua-Haiti

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Nikaragua ile Haiti takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

