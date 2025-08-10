Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma yapılacak. Eyüpspor, Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da ligde henüz maç oynamadığı belirtildi. Eyüpspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 15. sıradadır. Maç, beIN Sports ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Göztepe

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da, Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Çaykur Rizespor, ligde 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig karşılaşması oynanacak. Ev sahibi Fatih Karagümrük, Rams Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Karagümrük, ligde 7. sırada yer alıyor. Misafir ekip Rams Başakşehir ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Kayserispor-Beşiktaş

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig kapsamında Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kayserispor, ligde 11. sırada bulunuyor. Henüz sahaya çıkmadığı için puanı yok. Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. O da ligdeki ilk maçını oynayacak. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Bandırmaspor-Sakaryaspor

10 Ağustos 2025 tarihinde Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşılaşacak. Maç saat 16:30'da başlayacak. Bu önemli mücadelede Bandırmaspor 6. sırada bulunuyor. Sakaryaspor ise 16. sırada yer alıyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Geosis Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19:00'da Trendyol 1. Lig kapsamında Geosis Boluspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşacak. İki takım da ligde henüz maç oynamadı. Geosis Boluspor, sıralamada 12. sırada yer alıyor. İmaj Altyapı Vanspor FK ise 13. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig mücadelesi oynanacak. Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak. İki takım da sezonun ilk maçına çıkacak. Bu nedenle ligdeki konumları henüz belirlenmedi. Sipay Bodrum FK, 7. sırada yer alıyor. Atko Grup Pendikspor ise 15. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler, birbirleriyle mücadele edecek. Arca Çorum FK, lig sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 4. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Takımlar galibiyet için sahada ter dökecek. Taraftarlar, mücadeleyi heyecanla izleyecek.

Leicester City-Sheffield Wednesday

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Sheffield Wednesday takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Kenya-Fas

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Kenya ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Zambiya-Angola

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Zambiya ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

PEC Zwolle-Twente

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PEC Zwolle ile Twente takımları arasındaki maçın başlama saati 13:15

Ajax-Telstar

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Ajax ile Telstar takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

AZ Alkmaar-Groningen

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan AZ Alkmaar ile Groningen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Utrecht-Heracles Almelo

10 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Utrecht ile Heracles Almelo takımları arasındaki maçın başlama saati 17:45