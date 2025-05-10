Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa

10 Mayıs 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. İkis Eyüpspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Maç, saat 16:00'da başlayacak. İkas Eyüpspor, 33 maç sonunda 50 puanla 6. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 32 maçta topladığı 43 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da, Trendyol Süper Lig kapsamında Tümosan Konyaspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Tümosan Konyaspor, ligde 10. sıradadır. Çaykur Rizespor ise 14. sırada yer almaktadır. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Galatasaray

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Trabzonspor, ligin 8. sırasında yer alıyor. 32 maçta 46 puan topladı. Galatasaray ise lider konumda. O da 32 maçta 83 puan elde etti. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük, ligde 3. sırada yer alıyor. Iğdır FK ise 7. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK

10 Mayıs 2025'te saat 16:00'da, Central Hospital Ümraniyespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Bu maç, Trendyol 1. Lig mücadelesi kapsamında oynanacak. Central Hospital Ümraniyespor, bu sezon ligde 11. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 17. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor tarafından yayınlanacak.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00’da Trendyol 1. Lig kapsamında bir maç oynanacak. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, ligdeki son sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ikinci sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 4 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakaryaspor-Esenler Erokspor

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da, Trendyol 1. Lig kapsamında Sakaryaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede Sakaryaspor, 15. sırada bulunuyor. Takım, 37 maçta 48 puan toplamış durumda. Esenler Erokspor ise 12. sırada yer alıyor. Erokspor, aynı sayıda maçta 52 puana ulaşmış. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Adanaspor-Geosis Boluspor

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Adanaspor, Geosis Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Adanaspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Geosis Boluspor ise 8. sırada bulunuyor. Bu mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

10 Mayıs 2025 tarihinde, saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Teksüt Bandırmaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Teksüt Bandırmaspor, ligde oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 13 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 61 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Siltaş Yapı Pendikspor ise 37 maçta 13 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. 48 puanla 14. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK

10 Mayıs 2025 tarihinde, saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir mücadele gerçekleşecek. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, ligde 18. sırada. Erzurumspor FK ise 5. sırada bulunmakta. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma yaşanacak. Uğur Okulları İstanbulspor, Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak. İstanbulspor, ligde 4. sırada yer alıyor. Rakibi Çorum FK ise 10. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

10 Mayıs 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig kapsamında bir maç gerçekleşecek. MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ile saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, ligde 16. sırada bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 9. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Wolverhampton-Brighton & Hove Albion

10 Mayıs 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton ve Brighton & Hove Albion maçı oynanacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Wolverhampton, ligde 13. sırada yer alıyor. Brighton & Hove Albion ise 10. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

Southampton-Manchester City

10 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00'de Southampton, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak. Bu maç kritik bir öneme sahip. Southampton, ligin son sırasındaki yerini koruyor. Manchester City ise üçüncü sırada güçlü bir konumda bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fulham-Everton

10 Mayıs 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde Fulham ile Everton mücadele edecek. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Fulham, ligde 11. sırada bulunuyor. Everton ise 14. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.