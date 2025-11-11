Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Inter Bratislava-MFK Skalica
11 Kasım Salı 2025 tarihinde Slovakya Kupası liginde oynanacak olan Inter Bratislava ile MFK Skalica takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Stirling Albion-Peterhead
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Stirling Albion ile Peterhead takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Annan Athletic-Kilmarnock U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Annan Athletic ile Kilmarnock U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
East Kilbride-Celtic U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan East Kilbride ile Celtic U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Kelty Hearts-Hearts U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Kelty Hearts ile Hearts U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Alloa Athletic-Clyde
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Alloa Athletic ile Clyde takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Stranraer-St. Mirren U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Stranraer ile St. Mirren U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Spartans-Aberdeen U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Spartans ile Aberdeen U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Queen of the South-Motherwell U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Queen of the South ile Motherwell U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Elgin City-Dundee U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Elgin City ile Dundee U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Montrose-Hibernian U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Montrose ile Hibernian U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Cove Rangers-Forfar Athletic
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Cove Rangers ile Forfar Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Inverness CT-Dundee United U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Inverness CT ile Dundee United U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
East Fife-Edinburgh City
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan East Fife ile Edinburgh City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Hamilton-Rangers U20
11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Hamilton ile Rangers U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
