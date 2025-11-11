SPOR

Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Kasım Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Inter Bratislava-MFK Skalica

11 Kasım Salı 2025 tarihinde Slovakya Kupası liginde oynanacak olan Inter Bratislava ile MFK Skalica takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Stirling Albion-Peterhead

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Stirling Albion ile Peterhead takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Annan Athletic-Kilmarnock U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Annan Athletic ile Kilmarnock U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

East Kilbride-Celtic U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan East Kilbride ile Celtic U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Kelty Hearts-Hearts U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Kelty Hearts ile Hearts U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Alloa Athletic-Clyde

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Alloa Athletic ile Clyde takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Stranraer-St. Mirren U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Stranraer ile St. Mirren U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Spartans-Aberdeen U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Spartans ile Aberdeen U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Queen of the South-Motherwell U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Queen of the South ile Motherwell U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Elgin City-Dundee U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Elgin City ile Dundee U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Montrose-Hibernian U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Montrose ile Hibernian U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Cove Rangers-Forfar Athletic

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Cove Rangers ile Forfar Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Inverness CT-Dundee United U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Inverness CT ile Dundee United U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

East Fife-Edinburgh City

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan East Fife ile Edinburgh City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hamilton-Rangers U20

11 Kasım Salı 2025 tarihinde İskoçya Challenge Kupası liginde oynanacak olan Hamilton ile Rangers U20 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

