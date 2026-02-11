Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Aston Villa-Brighton & Hove Albion

11 Şubat 2026 tarihinde saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Aston Villa, Brighton & Hove Albion'u konuk edecek. Aston Villa, ligdeki 25 maçta 47 puan topladı. Bu, onlara 3. sırada yer kazandırdı. Brighton & Hove Albion ise 31 puanda. Bu nedenle, 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı izleyebilecek. Heyecan dolu bir karşılaşma olması bekleniyor. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek.

Manchester City-Fulham

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 11 Şubat 2026 tarihinde saat 22:30'da Manchester City, Fulham ile oynayacak. Manchester City, ligde 50 puanla 2. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon 25 maçta mücadele etti. Fulham ise 34 puanla 12. sırada bulunuyor. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Maç, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. İki takım da galibiyet için savaşacak. Manchester City, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Fulham ise sürpriz yapmak istiyor. Maç, futbolseverler için büyük bir fırsat. İki takımın da hedefleri var. Bu mücadele, lig sıralamasını etkileyebilir.

Nottingham Forest-Wolverhampton

11 Şubat 2026 tarihinde saat 22:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Nottingham Forest, ligin 17. sırasında yer alıyor. Wolverhampton ise 20. sırada bulunuyor. Nottingham Forest, bu sezon 25 maçta 7 galibiyet aldı. Wolverhampton ise yalnızca 1 galibiyetle oldukça zor bir dönem geçiriyor. Bu maç, takımlar için hayati öneme sahip. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayımlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da puan toplamaya çalışacak. Performansları, ligdeki kaderlerini belirleyecek. Bu mücadele, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Crystal Palace-Burnley

11 Şubat 2026 tarihine dikkat çekelim. Saat 22:30'da bir maç var. İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace, Burnley ile karşılaşacak. Crystal Palace, ligde 13. sırada bulunuyor. Burnley ise 19. sırada yer alıyor. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. İki takım için de mücadele önemli. Crystal Palace, bu maçı kazanmak istiyor. Burnley ise düşme hattından kurtulmak için savaşıyor. Her iki ekip de galibiyet peşinde olacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele bekleniyor.

Sunderland-Liverpool

11 Şubat 2026 tarihinde Sunderland, Liverpool ile karşılaşacak. Maç, saat 23:15'te başlayacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Sunderland, ligde 11. sırada yer alıyor. Liverpool ise 6. sırada mücadele ediyor. İki takım için de önemli bir maç olacak. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 kanallarında yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir.

Charlton Athletic-Stoke City

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Go Ahead Eagles-Heerenveen

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Go Ahead Eagles ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

NEC Nijmegen-Utrecht

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan NEC Nijmegen ile Utrecht takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Lugano-Servette

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Lugano ile Servette takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Zurich-Winterthur

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Zurich ile Winterthur takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

St. Gallen-Young Boys

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan St. Gallen ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Südtirol-Monza

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Südtirol ile Monza takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Avellino-Frosinone

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Avellino ile Frosinone takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Bari-Spezia

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Bari ile Spezia takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Empoli-Juve Stabia

11 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Empoli ile Juve Stabia takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00