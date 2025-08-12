Bugün hangi maçlar var? 12 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Karabağ-Shkendija

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynanacak. Karabağ, Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım, bu önemli mücadele için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Karabağ, grup aşamasındaki hedeflerini gerçekleştirmek için galibiyet istiyor. Shkendija ise altın değerindeki puanları elde etmeyi amaçlıyor. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Pafos FC-Dinamo Kiev

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynanacak. Pafos FC, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, dikkatle bekleniyor. Pafos FC'nin grup aşamasındaki durumu merak ediliyor. Dinamo Kiev ise turnuvadaki performansını artırmak istiyor. Galibiyet peşinde olacaklar. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecektir.

Viktoria Plzen-Rangers FC

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de, Şampiyonlar Ligi kapsamında Viktoria Plzen ile Rangers FC takımları karşı karşıya gelecek. Viktoria Plzen’in grup aşamasındaki durumu, mücadelelerinin önemini artırıyor. Rangers FC’nin ligdeki konumu da bu karşılaşmanın sonucunu etkileyecek. Maçın yayıncı kanalı henüz belli değil.

FC Copenhagen-Malmö

12 Ağustos 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. FC Copenhagen ile Malmö takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele akşam saat 20:00'de başlayacak. Gruplardaki konumları bu karşılaşmanın önemini artırıyor. Hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belirlenmedi.

Fenerbahçe-Feyenoord

12 Ağustos 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Fenerbahçe, grubundaki mücadelelerinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Feyenoord ise rakibiyle zorlu bir kapışmaya hazırlanıyor. Maç, S Sport+ ve EXXEN kanallarından canlı yayınlanacak.

Club Brugge-Red Bull Salzburg

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:30'da Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Club Brugge, Red Bull Salzburg ile karşı karşıya gelecek. İki takımın turnuvadaki durumu kritik bir öneme sahip. Grup aşamasındaki mücadeleleri açısından bu maç oldukça belirleyici olacak. Maçın yayıncısı hakkında ise bilgi bulunmamaktadır.

Slovan Bratislava-Kairat Almaty

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:15'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Slovan Bratislava, Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmada Slovan Bratislava, gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Ev sahibi takım, sahasında galibiyet peşinde koşuyor. Kairat Almaty ise deplasmandan puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Böylece yarışta kalmanın hesaplarını yapıyorlar. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Ferencvaros-Ludogorets Razgrad

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:15'te Şampiyonlar Ligi kapsamında Ferencvaros ile Ludogorets Razgrad karşılaşacak. Her iki takım, gruptaki pozisyonları bakımından bu maçın kritik öneme sahip olduğunun farkında. Maçın heyecanı da futbolseverler için oldukça yüksek.

Kızıl Yıldız-Lech Poznan

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Kızıl Yıldız ile Lech Poznan karşılaşacak. İki takım da bu prestijli turnuvada boy gösteriyor. Kızıl Yıldız, grup aşamasında önemli adımlar atmak istiyor. Lech Poznan ise bu maçı kazanarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

Benfica-Nice

12 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Benfica ile Nice karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Benfica, gruptaki liderlik yarışında kritik bir galibiyet arıyor. Nice ise şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için mutlak üç puana ihtiyaç duyuyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı.

Shelbourne-Rijeka

12 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında Shelbourne-Rijeka maçı oynanacak. Maç saat 21:45'de başlayacak. Bu kritik karşılaşmada iki takımın gruptaki konumları önemli olacak. Grubun durumu, turnuvanın seyrini belirlemede büyük rol oynayacak. Maçın yayıncı bilgisi ise mevcut değildir.

Once Caldas-Huracan

13 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Once Caldas ile Huracan takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Senegal-Kongo

12 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Senegal ile Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Sudan-Nijerya

12 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Sudan ile Nijerya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Fortaleza-Velez Sarsfield

13 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Fortaleza ile Velez Sarsfield takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00