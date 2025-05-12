Bugün hangi maçlar var? 12 Mayısıs Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor, sahaya çıkacak. Bellona Kayserispor, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 41 puan topladı. Bellona Kayserispor, 10 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Rakibi Onvo Antalyaspor ise 11. sırada bulunuyor. Onvo Antalyaspor da 32 maçta 43 puan topladı. Bu takım, 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Venezia-Fiorentina

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde Venezia-Fiorentina maçı oynanacak. Bu maç, iki takım için büyük bir öneme sahip. Venezia, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, düşme hattında mücadele ediyor. Fiorentina ise 9. sırada bulunuyor. Fiorentina, Avrupa kupalarına katılma hedefi peşinde koşuyor. Maç S Sport 2 ekranlarından futbol severlere ulaşacak.

Atalanta-Roma

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:45'te, İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Atalanta, Roma ile karşı karşıya gelecek. Atalanta, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 20 galibiyet elde etti ve 68 puana sahip. Roma ise 6. sırada bulunuyor. Bu takım, 35 maçta 18 galibiyetle 63 puan topladı. Maç, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Altınordu-GMG Kastamonuspor

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Altınordu ile GMG Kastamonuspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Artı Değer Vanspor FK-Motolux 68 Aksarayspor

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Artı Değer Vanspor FK ile Motolux 68 Aksarayspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sheffield United-Bristol City

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Hilal-Al Orubah

12 Mayıs 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Hilal - Al Orubah maçı yapılacak. Maç, saat 19:00'da başlayacak. Al Hilal, 65 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Al Orubah ise 30 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, TRT Spor ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak.

Al Okhdood-Al Nassr

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma olacak. Al Okhdood ile Al Nassr, bu maçta karşı karşıya gelecek. Al Okhdood, ligde 17. sırada yer almakta. Takım, oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 28. Al Nassr ise 4. sırada bulunuyor. Bu takım, 30 maçta 18 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Toplamda 60 puan elde etti. Maç S Sport+ ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Granada-Eibar

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Granada ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

FC Pari Nizhny Novgorod-Krylya Sovietov

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FC Pari Nizhny Novgorod ile Krylya Sovietov takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Santos-Ceara SC

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Jadran Dekani-Triglav

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Jadran Dekani ile Triglav takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Aluminij-Brinje Grosuplje

12 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Slovenya 2. Ligi liginde oynanacak olan Aluminij ile Brinje Grosuplje takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30