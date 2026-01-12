Bugün hangi maçlar var? 12 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor

12 Ocak 2026'da saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma olacak. Manisa FK, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Ev sahibi takım Manisa FK, 16. sırada. Konuk takım Eminevim Ümraniyespor ise 18. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecanlı bir karşılaşma bekleyebilir. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Bu, mücadeleyi daha da ilginç hale getirecek. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamalı. Takımlar, ligdeki yerlerini daha iyi hale getirmek için sahada savaşacak.

Genoa-Cagliari

12 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Maçta Genoa ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Her iki takım için bu karşılaşma oldukça önemli. Genoa ligde 17. sırada bulunuyor. Cagliari ise 15. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak için her iki ekip de mücadele verecek. Zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Karşılaşma Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Maçın heyecanı izleyicilere ulaşacak. Takımların bu karşılaşmadaki performansı merakla bekleniyor.

Juventus-Cremonese

12 Ocak 2026 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Juventus ve Cremonese karşı karşıya gelecek. Juventus, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 19 maçta 10 galibiyet elde etti. Ayrıca 3 mağlubiyet ve 6 beraberlikle toplam 36 puana ulaştı. Cremonese ise ligde 13. sıradadır. Takım, 19 maçta sadece 5 galibiyet almıştır. Bunun yanı sıra 7 mağlubiyeti ve 7 beraberliği bulunuyor. Bu durumda toplam puanı 22'dir. Maç Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı keyifle takip edebilir.

Sevilla-Celta Vigo

12 Ocak 2026, önemli bir maça sahne olacak. Saat 23:00’te İspanya La Liga’da Sevilla, Celta Vigo ile mücadele edecek. Sevilla, ligin 14. sırasındadır. Celta Vigo ise 7. sırada yer almakta. Bu çekişmeli karşılaşmanın yayın hakkı S Sport kanalında. Futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir maç. Her iki takımın hedefleri farklı. Sevilla, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Celta Vigo ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Taraftarlar, zorlu bir mücadele beklemekte. Maç öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Şimdi gözler 12 Ocak tarihindeki bu önemli karşılaşmada.

Liverpool-Barnsley

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Liverpool ile Barnsley takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Al Hazm-Al Najma

12 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00’de Suudi Arabistan Premier Ligi’nde bir maç oynanacak. Al Hazm ve Al Najma takımları karşılaşacak. Al Hazm, 12. sırada yer alıyor. Takım, 13 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 6 mağlubiyeti bulunuyor. Toplamda 13 puan topladı.

Rakibi Al Najma 18. sırada. Bu takım, 13 maçta galibiyet alamadı. Sadece 2 puan toplayabildi. Bu durum, Al Najma için oldukça zor bir süreci işaret ediyor. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her iki takımın durumu, maçı daha da ilginç hale getirecek. Spor tutkunlarının bu karşılaşmayı merakla takip etmesi bekleniyor.

Al Ettifaq-Al Khaleej

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Ettifaq, Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 12 Ocak 2026 tarihinde olacak. Maç saati 20:30 olarak belirlenmiş.

Al Ettifaq, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 13 maçta 22 puan toplamayı başardı. Al Ettifaq, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile mücadele ediyor.

Al Khaleej ise 9. sırada bulunmakta. Aynı sayıda maçta 18 puan elde etti. Bu takım, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile sahada yer alacak.

Maçın yayıncı bilgileri ise bilinmiyor. Bu durum izleyiciler için bir soru işareti oluşturuyor. Takımlara başarılar dileriz.

Al Hilal-Al Nassr

12 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da büyük bir karşılaşma yapılacak. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Al Hilal lider konumda bulunuyor. Oynadığı 13 maçta 11 galibiyet elde etti. 35 puan ile zirvede yer alıyor. Al Nassr ise ikinci sıradadır. Onlar da 13 maç oynadı. Ancak, 10 galibiyetle 31 puana ulaştılar. Bu, önemli bir mücadele olacak. Maç S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak. Spor severler bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu maç, büyük bir rekabete sahne olacak. İzleyiciler için heyecan dolu anlar sunacağı kesin.

Huesca-Cordoba

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Huesca ile Cordoba takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Tanjong Pagar -Hougang United

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Singapur 1. Ligi liginde oynanacak olan Tanjong Pagar ile Hougang United takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Hapoel Acre-Hapoel Hadera

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Acre ile Hapoel Hadera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Maccabi Petah Tikva-Hapoel Ramat Gan

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Petah Tikva ile Hapoel Ramat Gan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hapoel Afula-Hapoel Kfar Shalem

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Afula ile Hapoel Kfar Shalem takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Giugliano-Picerno

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Giugliano ile Picerno takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Salernitana-Cosenza

12 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Salernitana ile Cosenza takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30