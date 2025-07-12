Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Philadelphia Union-New York Red Bulls
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Philadelphia Union ile New York Red Bulls takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
FC Cincinnati-Columbus Crew
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile Columbus Crew takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Orlando City-CF Montreal
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile CF Montreal takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Charlotte FC-New York City FC
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Charlotte FC ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Toronto FC-Atlanta United
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Inter Miami CF-Nashville SC
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:45
Ulsan Hyundai-Daegu
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan Hyundai ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Flamengo-Sao Paulo
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Flamengo ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Internacional-EC Vitoria
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Internacional ile EC Vitoria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Vasco da Gama-Botafogo FR
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 00:30
Bahia-Atletico Mineiro
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Bahia ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Bodo Glimt-Sandefjord
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Sandefjord takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Fredrikstad-Molde
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Jeonnam Dragons-Gyeongnam FC
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Suwon Bluewings-Chungbuk Cheongju
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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