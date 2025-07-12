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Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Philadelphia Union-New York Red Bulls

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Philadelphia Union ile New York Red Bulls takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

FC Cincinnati-Columbus Crew

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile Columbus Crew takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Orlando City-CF Montreal

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile CF Montreal takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Charlotte FC-New York City FC

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Charlotte FC ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Toronto FC-Atlanta United

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Inter Miami CF-Nashville SC

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:45

Ulsan Hyundai-Daegu

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan Hyundai ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Flamengo-Sao Paulo

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Flamengo ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Internacional-EC Vitoria

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Internacional ile EC Vitoria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Vasco da Gama-Botafogo FR

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 00:30

Bahia-Atletico Mineiro

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Bahia ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Bodo Glimt-Sandefjord

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Sandefjord takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Fredrikstad-Molde

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Jeonnam Dragons-Gyeongnam FC

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Suwon Bluewings-Chungbuk Cheongju

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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