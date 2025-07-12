Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Philadelphia Union-New York Red Bulls

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Philadelphia Union ile New York Red Bulls takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

FC Cincinnati-Columbus Crew

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan FC Cincinnati ile Columbus Crew takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Orlando City-CF Montreal

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile CF Montreal takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Charlotte FC-New York City FC

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Charlotte FC ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Toronto FC-Atlanta United

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Inter Miami CF-Nashville SC

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:45

Ulsan Hyundai-Daegu

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan Hyundai ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Flamengo-Sao Paulo

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Flamengo ile Sao Paulo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Internacional-EC Vitoria

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Internacional ile EC Vitoria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Vasco da Gama-Botafogo FR

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 00:30

Bahia-Atletico Mineiro

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Bahia ile Atletico Mineiro takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Bodo Glimt-Sandefjord

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Sandefjord takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Fredrikstad-Molde

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Jeonnam Dragons-Gyeongnam FC

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Suwon Bluewings-Chungbuk Cheongju

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00