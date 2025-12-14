Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gaziantep FK-Göztepe

14 Aralık 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Gaziantep FK, Göztepe ile karşılaşacak. Maç, saat 14:30'da başlayacak. Gaziantep FK, ligde 7. sırada yer alıyor. Göztepe ise 4. sırada bulunuyor. Bu mücadele, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Karşılaşmayı beIN Sports kanalı yayınlayacak. Maç öncesinde takımların durumu dikkat çekiyor. Taraftarlar, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligin durumunu etkileme potansiyeline sahip.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor

14 Aralık 2025 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Fatih Karagümrük ile Kocaelispor mücadele edecek. Fatih Karagümrük, ligin son sıralarında yer alıyor. Takım 15 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Bu nedenle 18. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise daha iyi bir performans sergiliyor. 15 maçta 5 galibiyet aldı. Böylece 8. sırada yer alıyor. Bu maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Takımların kazanmak için savaşacağı bir mücadele bekleniyor. Herkesin dikkatini çekecek bir mücadele olacak.

Trabzonspor-Beşiktaş

14 Aralık 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Trabzonspor, Beşiktaş ile mücadele edecek. Trabzonspor, ligde 2. sırada yer alıyor. Takım, 15 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplamda 34 puan topladı. Beşiktaş ise 5. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 15 maçlık dönemde 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu durum, 25 puan elde etmelerine yardımcı oldu. Maç beIN Sports kanalında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı ekranlardan takip edebilecek. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş, bu zorlu mücadelede başarı arayacak.

Samsunspor-Rams Başakşehir

14 Aralık 2025 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç yapılacak. Samsunspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Samsunspor, 15 maçta 25 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 17 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu maç oldukça heyecanlı geçecektir. Maç beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek. Her iki takım da galip gelmek isteyecek. Taraftarlar için çekişmeli bir mücadele bekleniyor.

Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK

14 Aralık 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Maç, saat 13:30'da başlayacak. Bu mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Erzurumspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 26 puan topladı. Sporcular, 16 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Sipay Bodrum FK ise 4. sırada bulunmakta. Takım, 30 puan topladı. 16 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Takımlar, taraftarlarını coşturmak için mücadele edecek. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor

Bugün 14 Aralık 2025. Saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç olacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 11. sırada yer alıyor. Rakibi Esenler Erokspor ise 3. sırada bulunuyor. Bu iki takım önemli bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından takip edilecek. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu çekişmeli mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor

14 Aralık 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig çatısı altında bir maç oynanacak. İmaj Altyapı Vanspor FK, Eminevim Ümraniyespor’u ağırlayacak. Maç saat 16:00’da başlayacak. Ev sahibi takım ligde 13. sırada yer almakta. Konuk ekip Eminevim Ümraniyespor ise 18. sırada mücadele ediyor. İki takım arasındaki bu mücadele, futbolseverler için keyifli geçecek. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler yoğun bir futbol deneyimi yaşayacak.

Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Trendyol 1. Lig'de bugün önemli bir karşılaşma var. Atko Grup Pendikspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile mücadele edecek. Maç 14 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Başlama saati 19:00 olarak belirlendi.

Atko Grup Pendikspor, ligde 2. sırada duruyor. Takımın puanı 32. Alagöz Holding Iğdır FK ise 6. sırada yer almakta. Bu takımın puanı 28.

Karşılaşma, iki kanal üzerinden canlı yayınlanacak. TRT Spor ve beIN Sports Max 1 bu kanallar arasında. İzleyiciler, bu önemli maçı kaçırmamak için ekran başında olmalı. Maç, heyecan dolu anlara sahne olabilir.

West Ham United-Aston Villa

14 Aralık 2025 tarihinde saat 17:00'de önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United ile Aston Villa karşılaşacak. West Ham United, ligde 18. sırada. Aston Villa ise 3. sırada yer alıyor. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Maç, beIN Connect ve TOD üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamak için hazırlık yapmalı. Hem takımın formu hem de lig durumu merak konusu. Bu maç, oldukça çekişmeli geçebilir. Taraftarlar, heyecanla takımlarını destekleyecek.

Crystal Palace-Manchester City

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç olacak. Crystal Palace, Manchester City ile karşılaşacak. Maç, 14 Aralık 2025 tarihinde saat 17:00'de oynanacak. Crystal Palace, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 15 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Toplamda 26 puan topladı. Manchester City ise 2. sırada bulunuyor. Onlar da 15 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Manchester City, toplam 31 puana ulaştı. Bu önemli mücadele, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maç için sabırsızlanıyor.

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur

14 Aralık 2025 tarihi çok önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest, Tottenham Hotspur ile mücadele edecek. Nottingham Forest şu an ligde 17. sırada yer alıyor. Rakibi Tottenham Hotspur ise 11. sırada bulunuyor. Bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Takımların hedefleri büyük. Nottingham Forest, galibiyetle düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Tottenham Hotspur, Avrupa kupalarına katılmak için puan kazanmak amacıyla oynayacak. Her iki takım da taraftarlarının önünde en iyi performansını sergilemek isteyecek. Maç öncesinde tüm gözler bu karşılaşmada olacak. Beklentiler yüksek.

Sunderland-Newcastle United

Sunderland ile Newcastle United, 14 Aralık 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamındadır. Sunderland, 15 maçta 6 galibiyet elde etti. Takımın 4 mağlubiyeti var. Ayrıca 5 beraberlik aldılar. Bu sonuçlarla Sunderland, 10. sırada bulunuyor. Newcastle United da 15 maçta 6 galibiyet aldı. Ek olarak, 5 mağlubiyeti bulunuyor. 4 beraberlik de elde ettiler. Newcastle United, 12. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı beIN Sports Max 2 olarak belirlenmiş. İki takım da puan almak için mücadele edecek. Keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyoruz.

Brentford-Leeds United

14 Aralık 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi’nde Brentford ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:30’da başlayacak. İki takım da ligde zor bir sezon geçiriyor. Brentford 15. sırada. Leeds United ise 16. sırada yer alıyor. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Futbol tutkunları için önemli bir karşılaşma olacak.

Freiburg-Borussia Dortmund

14 Aralık 2025 tarihinde, saat 17:30'da önemli bir maç oynanacak. Almanya Bundesliga Ligi kapsamında Freiburg, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Freiburg, ligde 10. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise 3. sırada bulunuyor. Maçın yayıncıları S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanalları olacak. Bu karşılaşma ligdeki takımlar için büyük bir fırsat. Her iki ekip de galibiyet için savaşacak. Freiburg, evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyecek. Borussia Dortmund, güçlü kadrosuyla bu maçı kazanmayı hedefliyor. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor.

Bayern Münih-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Bayern Münih, Mainz 05 ile karşılaşacak. Bu karşılaşma 14 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Maç saati 19:30 olarak belirlenmiş. Bayern Münih, 13 maçta büyük bir başarı göstermiş. Takım, 12 galibiyet ve 1 beraberlikle lider konumda. Mainz 05 ise zorlu bir süreçte. Takım, sadece 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu yüzden, 18. sırada yer alıyor. Maçın yayın haklarına sahip olan kanallar belli. Karşılaşma S Sport+ ve Tivibu Spor2 üzerinden izlenebilecek. Bu önemli mücadele futbolseverlerin dikkatini çekecek. Her iki takım da sahada var gücüyle mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligin dengesini etkileme potansiyeline sahip.