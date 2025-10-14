SPOR

Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Estonya-Moldova

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Andorra-Sırbistan

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Türkiye-Gürcistan

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Türkiye ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Letonya-İngiltere

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Portekiz-Macaristan

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İtalya-İsrail

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İspanya-Bulgaristan

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İspanya ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Katar-B.A.E.

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Katar ile B.A.E. takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Suudi Arabistan-Irak

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Suudi Arabistan ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Seyşeller-Gambiya

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Nijerya-Benin

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Güney Afrika-Ruanda

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Ruanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Gine-Botsvana

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gine ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Somali-Mozambik

14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Mozambik takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

