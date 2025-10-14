Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Estonya-Moldova
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Estonya ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Andorra-Sırbistan
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Türkiye-Gürcistan
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Türkiye ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Letonya-İngiltere
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Portekiz-Macaristan
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İtalya-İsrail
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İspanya-Bulgaristan
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İspanya ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Katar-B.A.E.
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Katar ile B.A.E. takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Suudi Arabistan-Irak
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Suudi Arabistan ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Seyşeller-Gambiya
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Nijerya-Benin
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Benin takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Güney Afrika-Ruanda
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Ruanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Gine-Botsvana
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gine ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Somali-Mozambik
14 Ekim Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Mozambik takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
