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Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Al Ahly-Inter Miami CF

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Al Ahly ile Inter Miami CF takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

St. Louis City SC-Los Angeles Galaxy

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan St. Louis City SC ile Los Angeles Galaxy takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Columbus Crew-Vancouver Whitecaps

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Vancouver Whitecaps takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Philadelphia Union-Charlotte FC

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Philadelphia Union ile Charlotte FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New England Revolution-FC Cincinnati

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile FC Cincinnati takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Jeju United-Daegu

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Suwon FC-Anyang

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gimcheon Sangmu-Pohang Steelers

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Zhejiang Professional-Shanghai Port FC

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 10:30

Beijing Guoan-Changchun Yatai

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Changchun Yatai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Qingdao West Coast-Yunnan Yukun

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shenzhen Peng City-Shanghai Shenhua

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Henan Songshan Longmen-Chengdu Rongcheng FC

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Tianjin Jinmen Tiger-Shandong Taishan

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Chungbuk Cheongju-Seongnam FC

14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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