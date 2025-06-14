Bugün hangi maçlar var? 14 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Al Ahly-Inter Miami CF
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Al Ahly ile Inter Miami CF takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
St. Louis City SC-Los Angeles Galaxy
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan St. Louis City SC ile Los Angeles Galaxy takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
Columbus Crew-Vancouver Whitecaps
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Vancouver Whitecaps takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Philadelphia Union-Charlotte FC
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Philadelphia Union ile Charlotte FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
New England Revolution-FC Cincinnati
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile FC Cincinnati takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Jeju United-Daegu
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Suwon FC-Anyang
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gimcheon Sangmu-Pohang Steelers
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Zhejiang Professional-Shanghai Port FC
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 10:30
Beijing Guoan-Changchun Yatai
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Changchun Yatai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Qingdao West Coast-Yunnan Yukun
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shenzhen Peng City-Shanghai Shenhua
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Henan Songshan Longmen-Chengdu Rongcheng FC
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Tianjin Jinmen Tiger-Shandong Taishan
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Chungbuk Cheongju-Seongnam FC
14 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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