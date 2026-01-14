Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Aliağa Futbol-Samsunspor

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Samsunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Hesap.com Antalyaspor ile Gençlerbirliği takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

İstanbulspor-Trabzonspor

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Fenerbahçe takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Vfl Wolfsburg-St Pauli

14 Ocak 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç yapılacak. Vfl Wolfsburg, St Pauli'yi konuk edecek. Maçın başlangıç saati 20:30 olarak belirlendi. Ev sahibi Vfl Wolfsburg, ligde 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip St Pauli ise 17. basamağa sahip. Bu mücadele S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından ekranlara gelecek. Maçın önemi, her iki takım için de oldukça büyük. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Taraftarlar, takımlarının performansını değerlendirecek. Maç sonrasında ligdeki durum daha da netleşecek.

TSG Hoffenheim-M'gladbach

14 Ocak 2026 tarihinde saat 22:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. TSG Hoffenheim, M'gladbach ile karşı karşıya gelecek. TSG Hoffenheim, 6. sırada yer alıyor. Takım, sezonun ilk yarısını iyi bir performansla tamamladı. 15 maçta 8 galibiyet elde ettiler. 27 puan topladılar ve 29 gol attılar. M'gladbach ise 10. sırada bulunuyor. Oynadığı 16 maçta 5 galibiyet aldı. Topladığı puan sayısı 19. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla takip edecek. Her iki takımda galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, hem takım hem de oyuncular için önemli bir fırsat.

RB Leipzig-Freiburg

Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç bizi bekliyor. 14 Ocak 2026 tarihinde, saat 22:30'da RB Leipzig ile Freiburg karşı karşıya gelecek. RB Leipzig, ligde 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 15 maçta 9 galibiyet elde etti. Ayrıca 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı puan sayısı ise 29. Freiburg ise 8. sırada konumlanıyor. 16 maçta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Bunun yanında 5 beraberlik ile 23 puan kazandı. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı.

FC Köln-Bayern Münih

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. FC Köln, Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 22:30'da oynanacak. FC Köln, sezonun mevcut durumunda 11. sırada yer alıyor. Takım, 16 maçta 4 galibiyet alarak toplamda 17 puan topladı.

Bayern Münih ise ligin zirvesinde. 1. sırada bulunan Bayern, 16 maçta 14 galibiyet elde etti. Toplam puanı ise 44. Bu maç, iki takım açısından büyük önem taşıyor. Heyecanlı bir mücadele bekleniyor.

Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. İki takımın durumu ve ligdeki konumları, karşılaşmanın heyecanını artırıyor. Taraftarlar, maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Napoli-Parma

14 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Napoli ile Parma karşı karşıya gelecek. Napoli, ligin 4. sırasında yer alıyor. Takım, 19 maçta 12 galibiyet elde etti. Böylece toplamda 39 puan topladı. Parma ise 14. sırada bulunuyor. Parma, 19 maçta sadece 5 galibiyet aldı. Bu takımın puanı ise 21. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Nasıl bir performans sergileyecekler, merakla bekleniyor.

Inter-Lecce

İtalya Serie A Ligi'nde heyecan verici bir maç olacak. 14 Ocak 2026 tarihinde saat 22:45'te Inter, Lecce ile karşılaşacak. Bu maçta Inter, ligde lider konumda. Şu ana kadar 19 maçta 14 galibiyet aldılar. Toplamda 43 puanları var. Lecce, ligde 17. sırada yer alıyor. Onlar da 19 maçta sadece 4 galibiyet elde edebildi. Toplam puanları 17. Bu mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, her iki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Senegal-Mısır

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Senegal ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Nijerya-Fas

14 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası liginde oynanacak olan Nijerya ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Qadsiah FC-Al Fayha

14 Ocak 2026'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Qadsiah FC, Al Fayha ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 17:45. Al Qadsiah FC, ligde 5. sırada yer alıyor. Al Fayha ise 12. sıradadır. İki takım arasında önemli bir mücadele olacak. Al Qadsiah FC, daha üst sıralarda bulunuyor. Bu durum, maçın temposunu etkileyecek. Al Fayha'nın ise sıralamadaki durumu, baskı yaratabilir. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, sonucu merakla bekliyor. Maç, her iki takım için de kritik öneme sahip.

Al Ahli SC-Al Taawon

14 Ocak 2026 tarihinde, saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Ahli SC, Al Taawon ile karşı karşıya gelecek. Al Ahli SC, bu sezon 13. maçını oynayacak. Takım, şu anda 28 puanla 4. sırada bulunuyor. Al Taawon ise daha iyi bir durumda. Takım, 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ kanalında yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Al Shabab-Neom SC

Al Shabab, Neom SC ile karşılaşacak. Maç, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma Suudi Arabistan Premier Ligi'nde oynanacak. Al Shabab, şu anda 16. sırada bulunuyor. Takım, 13 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Toplamda 8 puanı var. Diğer yandan Neom SC, 9. sırada yer alıyor. Bu takım, 13 maçta 6 galibiyet aldı. Neom SC, 20 puana ulaştı. Maç, futbol severler tarafından ilgiyle takip edilecek. İki takım arasındaki bu mücadele, önemli bir karşılaşma olacak. Al Shabab, düşme hattından kurtulmak istiyor. Neom SC ise üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Heyecan dolu bir mücadele bekleniyor.