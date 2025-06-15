Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bayern Münih-Auckland City
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Bayern Münih ile Auckland City takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Paris St Germain-Atletico Madrid
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Paris St Germain ile Atletico Madrid takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Palmeiras-Porto
16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Mirandes-Real Oviedo
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Real Oviedo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Frosinone-Salernitana
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Frosinone ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Sampdoria-Salernitana
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Sampdoria ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Suwon Bluewings-Incheon United
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Jeonnam Dragons-Busan I'Park
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Hwaseong FC-Ansan Greeners
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gimpo Citizen-Gyeongnam FC
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Song Lam Nghe An-Hoang Anh Gia Lai
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Song Lam Nghe An ile Hoang Anh Gia Lai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Hai Phong-Becamex Binh Duong
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Hai Phong ile Becamex Binh Duong takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Quang Nam-Nam Dinh
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Quang Nam ile Nam Dinh takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ha Noi FC-Viettel FC
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Ha Noi FC ile Viettel FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Thanh Hoa FC-Cong An Ha Noi
15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Thanh Hoa FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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