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Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Bayern Münih-Auckland City

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Bayern Münih ile Auckland City takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Paris St Germain-Atletico Madrid

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Paris St Germain ile Atletico Madrid takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Palmeiras-Porto

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Mirandes-Real Oviedo

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Mirandes ile Real Oviedo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Frosinone-Salernitana

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Frosinone ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Sampdoria-Salernitana

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Sampdoria ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Suwon Bluewings-Incheon United

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Jeonnam Dragons-Busan I'Park

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Hwaseong FC-Ansan Greeners

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gimpo Citizen-Gyeongnam FC

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Song Lam Nghe An-Hoang Anh Gia Lai

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Song Lam Nghe An ile Hoang Anh Gia Lai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Hai Phong-Becamex Binh Duong

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Hai Phong ile Becamex Binh Duong takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Quang Nam-Nam Dinh

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Quang Nam ile Nam Dinh takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ha Noi FC-Viettel FC

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Ha Noi FC ile Viettel FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Thanh Hoa FC-Cong An Ha Noi

15 Haziran Pazar 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Thanh Hoa FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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