Bugün hangi maçlar var? 15 Mayıs Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

15 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşılaşacak. İki takım da ligde 64 puanla 5. ve 6. sırada yer alıyor. Maç, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında yayınlanacak.

Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor

15 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Uğur Okulları İstanbulspor, Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Uğur Okulları İstanbulspor, ligdeki 4. sıradadır. Geosis Boluspor ise 7. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak.

Osasuna-Atletico Madrid

15 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Osasuna, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Osasuna, ligde 10. sırada yer alıyor. Konuk ekip Atletico Madrid ise 3. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalında yayınlanacak.

Rayo Vallecano-Real Betis

15 Mayıs 2025 tarihinde İspanya La Liga'da iki önemli takım karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano, Real Betis ile mücadele edecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Rayo Vallecano, ligde 8. sırada bulunuyor. Takım, 35 maçta 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Toplamda 47 puan topladı. Rakibi Real Betis ise 6. sırada yer alıyor. Real Betis, 35 maçta 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Bu takımın puanı 58. Maç, S Sport ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Espanyol-Barcelona

15 Mayıs 2025 tarihinde İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Espanyol, saat 22:30'da Barcelona'yı ağırlayacak. Ligde zor günler geçiren Espanyol, 39 puanla 16. sırada yer alıyor. Öte yandan Barcelona, 82 puanla lider konumda bulunuyor. Bu maç, S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Getafe-Athletic Bilbao

15 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da Getafe ile Athletic Bilbao karşılaşacak. Bu maç, ligin sonuna yaklaşırken her iki takım için kritik öneme sahip. Getafe, 15. sırada yer alıyor. Düşme hattından uzak kalmaya çalışıyor. Athletic Bilbao ise 4. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Maç, S Sport ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Racing Montevideo-Corinthians

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Racing Montevideo ile Corinthians takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Independiente-Club Guarani

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Independiente ile Club Guarani takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al Qadsiah FC-Al Wehda

15 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Qadsiah FC, Al Wehda ile karşı karşıya gelecek. Al Qadsiah FC, ligde 4. sırada yer alıyor. Bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Al Wehda ise 15. sırada bulunuyor. Takım, alt sıralardan kurtulmak için mücadele ediyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Al-Riyadh-Al Shabab

15 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç yapılacak. Al-Riyadh ile Al Shabab karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Al-Riyadh, ligde 9. sırada yer alıyor. Al Shabab ise 6. sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşma S Sport+ kanalından yayınlanacak.

Al Raed-Al-Ittihad Jeddah

15 Mayıs 2025 günü, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir mücadele olacak. Saat 21:00'de Al Raed ve Al-Ittihad Jeddah karşılaşacak. Bu maç, takımların mevcut durumları itibarıyla dikkat çekiyor. Al Raed, 18. sırada yer alıyor. 31 maçta sadece 6 galibiyetle 21 puan toplayabildi. Al-Ittihad Jeddah ise lider konumda. 31 maçta 23 galibiyet alarak toplamda 74 puana ulaştı. Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak.

Palmeiras-Bolivar

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Bolivar takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Club Nacional-Internacional

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Nacional ile Internacional takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Talleres-Alianza Lima

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Talleres ile Alianza Lima takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Young Boys-Luzern

15 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Young Boys ile Luzern takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30