Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kocaelispor-Gaziantep FK

15 Şubat 2026'da saat 14:30'da bir maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kocaelispor, 21 maçta 27 puan topladı. Bu takım şu an 9. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 21 maçta 28 puan elde etti. Gaziantep FK, 8. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports kanalı olacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Maç, iki takım için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşacak. Bu karşılaşma, hem puan durumu hem de moral açısından kritik. Taraftarlar stadyumu dolduracak. Sıcak bir atmosfer bekleniyor. Hem Kocaelispor hem de Gaziantep FK, galibiyet için mücadele edecek.

Göztepe-Zecorner Kayserispor

15 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig’de bir karşılaşma oynanacak. Göztepe takımı, Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşma oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Göztepe, ligde 4. sırada yer alıyor. Zecorner Kayserispor ise 17. sırada mücadele ediyor. Bu durum, maçı daha da anlamlı kılıyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tüm futbolseverler için önemli bir fırsat olacak. Göztepe, evinde başarılı olmak isteyecek. Zecorner Kayserispor, düşme hattından çıkmak için savaşacak. Bu zorlu mücadeleyi kaçırmamak lazım. Tüm dikkatler bu maça çevrilecek.

Rams Başakşehir-Beşiktaş

15 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşacak. Rams Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 21 maçta 33 puan topladı. Beşiktaş ise 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş, aynı sayıda maçta 37 puana ulaştı. Bu önemli müsabaka, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Maçın sonucu, takımların konumunu belirleyebilir.

Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor

15 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, maç öncesinde ligde 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor ise 18. sırada bulunuyor. İki takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi merakla bekliyor. Maçın sonucu, takımların ligdeki gidişatını etkileyecek. Herkes karşılaşmanın sonucunu büyük bir heyecanla bekliyor.

Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 15 Şubat 2026 tarihinde Atko Grup Pendikspor, SMS Grup Sarıyer’i ağırlayacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Pendikspor, ligde 6. sıradadır. Sarıyer ise 15. sırada yer alıyor. Bu mücadele, heyecan dolu anlara sahne olacak. Maç, TRT Spor'dan ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarının performansını yakından izleme fırsatı bulacak.

Augsburg-FC Heidenheim

15 Şubat 2026'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Augsburg ve FC Heidenheim takımları karşılaşacak. Maç saat 17:30'da başlayacak. Her iki takım için bu mücadele kritik bir öneme sahip. Augsburg, ligde 13. sırada bulunuyor. FC Heidenheim ise 18. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu müsabakayı kaçırmamalı. Takımlar, ligdeki konumlarını biraz daha iyi hale getirmek isteyecek. Bu nedenle her iki taraf da galibiyet için mücadele edecek. Özellikle Augsburg, zorlu bir dönemin ardından puan toplamayı hedefliyor. FC Heidenheim ise son sıradan kurtulmak için çaba gösterecek. Maç, takımların geleceği açısından belirleyici bir rol oynayabilir. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

RB Leipzig-Vfl Wolfsburg

15 Şubat 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. RB Leipzig ile Vfl Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:30'da başlayacak. RB Leipzig, ligde 6. sırada yer alıyor. Vfl Wolfsburg ise 15. sırada mücadele ediyor. Bu karşılaşma, iki takım için oldukça kritik. Maç Tivibu Spor ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir maç bekleyebilir. Herkes maçta neler olacağını merakla bekliyor.

Udinese-Sassuolo

İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Udinese ile Sassuolo, 15 Şubat 2026'da karşılaşacak. Maç saat 14:30'da başlayacak. Udinese, ligde 9. sırada yer alıyor. Sassuolo ise 11. sıradadır. İki takım için bu önemli bir karşılaşma olacak. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçın heyecanını kaçırmamalı. Her iki takımın da galibiyet için mücadele etmesi bekleniyor. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Cremonese-Genoa

15 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00'de Cremonese ile Genoa karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir müsabaka olacak. Her iki takım için bu maç kritik. Cremonese, ligde 16. sırada yer alıyor. Genoa ise 15. sıradadır.

İki takım da 24 maçta 23 puana sahip. Bu durum, mücadeleyi daha da heyecanlı hale getiriyor. Maç, Tivibu Spor'da ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Herkes, takımların performansını merakla bekliyor.

Parma-Hellas Verona

15 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00'de İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Parma ile Hellas Verona karşılaşacak. Parma, ligin ortalarında bir yerde. Takım 14. sırada yer alıyor. Hellas Verona ise son sıralarda. Bu takım 20. sıradadır. Maçın yayıncıları Tivibu Spor4 ve S Sport 2 kanalları. İzleyiciler, bu karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilir. İki takım için kritik bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. İlgili taraflar maçı bekliyor.

Torino-Bologna

15 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Torino, Bologna ile karşılaşacak. Torino, ligde 13. sırada yer alıyor. Bologna ise 10. sırada bulunuyor. Bu maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor 4 kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilir. Torino için kritik bir mücadele olacak. Bologna, daha iyi bir konumda yer alıyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Futbolseverler, iki takımın performansını merakla izleyecek.

Napoli-Roma

15 Şubat 2026, saat 22:45’te Napoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Bu mücadele İtalya Serie A Ligi’nde oynanacak. Şu anki lig tablosuna bakıldığında Napoli, 24 maçta 49 puanla 3. sırada. Roma ise 46 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, lig için büyük bir öneme sahip. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Açık bir şekilde her şey maçı özelleştirecek. Taraftarlar maç saatini dört gözle bekliyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz bir an olacak.

Real Oviedo-Athletic Bilbao

15 Şubat 2026 tarihi önemli bir tarihi. Saat 16:00'da İspanya La Liga'da bir maç başlayacak. Real Oviedo, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Real Oviedo, ligde zor günler geçiriyor. Şu an son sırada yer alıyor. Bu sezon 22 maçta sadece 3 galibiyet elde edebildi. Toplam 16 puanda kaldı. Athletic Bilbao ise 11. sırada bulunuyor. 23 maçta 8 galibiyetle 28 puana ulaşmış durumda. Bu karşılaşma S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir maç bekliyor. Kimin galip geleceği merak konusu. Her iki takımın da hedefleri var. Bu maç, ligdeki durumu değiştirebilir. Futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Rayo Vallecano-Atletico Madrid

15 Şubat 2026'da İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Rayo Vallecano ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç, saat 18:15'te başlayacak. Rayo Vallecano, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu durum, takım için tehlikeli bir konum. Atletico Madrid ise 3. sırada. Takım, Avrupa yarışında önemli bir pozisyonda mücadele ediyor. Maçın yayıncısı S Sport kanalı olacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek.

Levante-Valencia

15 Şubat 2026 tarihinde, İspanya La Liga'da Levante ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:30'da başlayacak. İki takım, ligdeki kritik mücadelelerine devam edecek. Levante, 19. sırada yer alıyor. Valencia ise 17. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.